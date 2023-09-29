Алексей Дементьев: «Матч «Торпедо» и «Ак Барса» – украшение КХЛ. Атмосфера в Нижнем просто сумасшедшая, в городе настоящий бум вокруг хоккея»

Алексей Дементьев поделился впечатлениями от матча «Торпедо» – «Ак Барс».

Нижегородцы одержали победу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме со счетом 2:1.

«Хоккейная атмосфера в Нижнем просто сумасшедшая. В этом городе настоящий бум вокруг хоккея. Очень приятно видеть полные трибуны. Рад за наш хоккей.

Матч «Торпедо» и « » – украшение КХЛ. Красивая, интересная игра двух совершенно разных команд по стилю. Но самое интересное, что равная игра.

Казанская мощь, владение шайбой. Контроль шайбы со стороны « », короткий пас в одно касание, открывания. У нижегородцев всегда есть открытый партнер, кому можно сделать передачу.

Прекрасная игра вратарей. Молодой Ахтямов у «Ак Барса» очень прилично сыграл в воротах. Основные голкиперы у Казани травмированы, и в обойме только 20-летние ребята.

Отмечу Артамонова, который забросил первую шайбу «Торпедо». Парню 17 лет, но забил в очень красивом стиле. В таком матче ему хватило моральной твердости не сломаться против такого соперника.

Эти команды – главные претенденты на финал Кубка Гагарина? Понятно, что рано пока об этом говорить. Гипотетическая возможность, конечно, присутствует», – сказал хоккейный агент .