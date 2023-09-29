Вайсфельд об Окулове: «Суперталант, который не может себя заставить. Если бы он так же убивался, как Лукоянов, то был бы на уровне Малкина»

Теги Ак Барс ЦСКА Питтсбург Леонид Вайсфельд Евгений Малкин КХЛ Артем Лукоянов Константин Окулов Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о проблемах Константина Окулова.

28-летний форвард набрал 4 (1+3) очка в 12 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В первых 11 играх он не забросил ни одной шайбы. 

– С Окуловым вообще все понятно. Это супер-, гиперталантливый хоккеист, который не может себя заставить. Почему средние игроки выходят на высокий уровень? Вот я знаю, что слабее другого и выпрыгиваю из штанов, чтобы хотя бы сравняться с его уровнем. А когда я на голову выше...

Это вот как раньше, почему раньше игроки пили, куролесили, дурака валяли? Потому что у всех была зарплата 100 рублей, хоть ты в 10 раз больше забиваешь. Чего им напрягаться, вот они и квасят. Что я вижу со стороны? Мне очень нравится Окулов, но он просто эксплуатирует свой талант. 

– Немножко это непонятно для хоккеиста, которому до 75 миллионов зарплату повысили. 

– По пониманию игры, по интеллекту он на голову выше всех. Другой вопрос, что другие компоненты проседают. Если бы Окулов точно так же убивался, как Лукоянов из «Ак Барса», то был бы на уровне Малкина.

Мы бы его тут не видели. А я смотрю на него – это один из моих любимых игроков – он играет как в Парке культуры и отдыха, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ. 

4 комментария

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Дарья Виноградова
Суперталант - это Атанасов.
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shickana
В юниорах за Костяном было следить одно удовольствие.
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diadiasasha59
Ответ Дарья Виноградова
Суперталант - это Атанасов.
А Плешков?
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личные рекорды это не хоккей
Ответ Дарья Виноградова
Суперталант - это Атанасов.
о чем вы друзья???
в хоккейной России только один суперталант и гений!!!
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