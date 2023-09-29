Вайсфельд об Окулове: «Суперталант, который не может себя заставить. Если бы он так же убивался, как Лукоянов, то был бы на уровне Малкина»

Леонид Вайсфельд высказался о проблемах Константина Окулова.

28-летний форвард набрал 4 (1+3) очка в 12 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В первых 11 играх он не забросил ни одной шайбы.

– С Окуловым вообще все понятно. Это супер-, гиперталантливый хоккеист, который не может себя заставить. Почему средние игроки выходят на высокий уровень? Вот я знаю, что слабее другого и выпрыгиваю из штанов, чтобы хотя бы сравняться с его уровнем. А когда я на голову выше...

Это вот как раньше, почему раньше игроки пили, куролесили, дурака валяли? Потому что у всех была зарплата 100 рублей, хоть ты в 10 раз больше забиваешь. Чего им напрягаться, вот они и квасят. Что я вижу со стороны? Мне очень нравится Окулов, но он просто эксплуатирует свой талант.

– Немножко это непонятно для хоккеиста, которому до 75 миллионов зарплату повысили.

– По пониманию игры, по интеллекту он на голову выше всех. Другой вопрос, что другие компоненты проседают. Если бы Окулов точно так же убивался, как из « », то был бы на уровне .

Мы бы его тут не видели. А я смотрю на него – это один из моих любимых игроков – он играет как в Парке культуры и отдыха, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.