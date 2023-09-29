Кокорев об 1:7 от ЦСКА: «Сочи» отдал много сил в прошлом матче и не смог зацепиться за игру»

Дмитрий Кокорев оценил поражение «Сочи» от ЦСКА (1:7) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«В прошлом матче [со «Спартаком» – 3:2] мы отдали много сил, плохо приготовились к этой игре. Было видно, что вышел на игру заряженным. Мы знали, что у них тяжелый период и они будут биться в каждой смене, готовились к этому. Но, к сожалению, ЦСКА сегодня был сильнее.

Как нам было видно, Хафизову прилетел удар в челюсть. Его увезли, пока ничего не могу сказать. Доктор скажет. В глазах было видно, что травма тяжелая. На обследование его увезли, скорее всего.

22-е поражение подряд от ЦСКА? Здесь больше в нас, мы хотим это переломить. Но сегодня получилось так, что было много потерь, часто лишались шайбы. Сумбурная игра получилась, не смогли зацепиться ни за игру, ни за счет. Хороший урок для нас.

Не думаю, что после шести побед подряд появилась самоуверенность. Мы поговорили в раздевалке, будем готовиться к следующей игре. Сегодня в перерыве решили выиграть хотя бы третий период, получилась ничья. Но хотя бы играли в хоккей так, как можем», – сказал главный тренер « ».