«Сочи» выиграл 6-й матч подряд, обыграв «Спартак». Бердин отразил 42 из 44 бросков
«Сочи» продлил до шести матчей победную серию в КХЛ.
Команда тренера Дмитрия Кокорева обыграла «Спартак» (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер южан Михаил Бердин отразил 42 из 44 бросков, включая 15 отраженных бросков в третьем периоде.
Ранее «Сочи» обыграл «Локомотив», «Сибирь», дважды «Северсталь» и «Трактор».
Сочинцы занимают четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 10 играх.
Доминировали первых два периода и не забили уйму голов. Пропустили и расклеилась игра.