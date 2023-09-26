«Сочи» выиграл 6-й матч подряд, обыграв «Спартак». Бердин отразил 42 из 44 бросков

Теги Спартак КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Михаил Бердин Хоккей

«Сочи» продлил до шести матчей победную серию в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева обыграла «Спартак» (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер южан Михаил Бердин отразил 42 из 44 бросков, включая 15 отраженных бросков в третьем периоде.

Ранее «Сочи» обыграл «Локомотив», «Сибирь», дважды «Северсталь» и «Трактор».

Сочинцы занимают четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 10 играх.

7 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Кокорев наверно один из лучших тренеров КХЛ, о котором почти не говорят
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-ztX
Ну когда судья засчитывает шайбу после своего же свистка,когда весь Спартак остановился
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Noxks
Победа у Сочи по делу, но вторая шайба от Сочи - это что-то. Звучит свисток об остановке времени, после чего шайба влетает в ворота. Судьи долго совещаются и говорят, что давать свисток было их грубейшей ошибкой и засчитывают гол.
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pizzatcarizza
Ответ Фёдор Кузнецов
Кокорев наверно один из лучших тренеров КХЛ, о котором почти не говорят
Так много сумбура на старте сезона, что пока разбирались с провалом грандов не заметили становления Сочи и т.д.
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Сергей
Дома надо бороться, матч не показывали, не повезло.
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Дмитрий Барболин
по чем матрасы в Сочи???
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HockeyMan
Сочи конечно молодцы, но Спартак сам себе проиграл.
Доминировали первых два периода и не забили уйму голов. Пропустили и расклеилась игра.
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