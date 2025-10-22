Малкин набрал очки в 4-м матче подряд – передача в игре с «Ванкувером». У форварда «Питтсбурга» 2+8 в 7 встречах
Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче с «Ванкувером» (5:1).
Форвард «Питтсбурга» продлил результативную серию (2+3) в чемпионате НХЛ до 4 игр.
Всего в 7 матчах сезона на его счету 10 (2+8) очков.
Сегодня за 16:38 (5:06 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 50% выигранных вбрасываний (4 из 8), 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
