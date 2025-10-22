  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Малкин набрал очки в 4-м матче подряд – передача в игре с «Ванкувером». У форварда «Питтсбурга» 2+8 в 7 встречах
1

Малкин набрал очки в 4-м матче подряд – передача в игре с «Ванкувером». У форварда «Питтсбурга» 2+8 в 7 встречах

Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче с «Ванкувером» (5:1).

Форвард «Питтсбурга» продлил результативную серию (2+3) в чемпионате НХЛ до 4 игр.

Всего в 7 матчах сезона на его счету 10 (2+8) очков.

Сегодня за 16:38 (5:06 – в большинстве)  у россиянина 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 50% выигранных вбрасываний (4 из 8), 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoЕвгений Малкин
logoПиттсбург
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Джозеф Бландиси: «Малкин очень силен, у него не отнять шайбу. Макдэвид и Кросби сделаны из одного материала»
4вчера, 18:13
Отец Малкина о Кросби: «Простой застенчивый парень. Он подкалывал меня перед играми «Питтсбурга», говорил перестать нервничать»
вчера, 11:29
Отец Малкина о будущем сына: «Женя хочет еще играть, думаю. Мне самому хочется, чтобы он играл, не представляю его вне хоккея»
20 октября, 07:30
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» победил «Сиэтл», «Флорида» одолела «Бостон», «Коламбус» забил 5 голов «Далласу», «Юта» принимает «Колорадо»
13816 минут назадLive
Овечкин набрал 5-е очко в сезоне – передача в матче с «Сиэтлом» за 16:00
458 минут назад
Жамнов про 7:6 с «Шанхаем»: «Валидол – главный спонсор «Спартака». Это наше кредо, видимо»
3вчера, 20:59
Жамнов про 7:6 с «Шанхаем»: «При 3:1 ведущие игроки начали делать вещи, о которых мы не просили. Это неприемлемо. Сами себе усложняем игру, я стараюсь убирать, но дается тяжело»
3вчера, 20:19
Галлан о 6:7 от «Спартака»: «Я недоволен. Мы вели 6:3 и подумали, что все закончилось. Нельзя отдавать игру сопернику, надо играть до последнего»
1вчера, 20:07
Джозеф Бландиси: «Овечкин – прирожденный завершитель атак, а Кросби – более универсальный игрок. Состязание друг с другом мотивирует их каждый день»
4вчера, 19:31
«Спартак» вел 3:1 у «Шанхая», потом уступал 3:6 и на 59:48 перевел игру в овертайм. Команда Жамнова победила по буллитам, у Локхарта 3 очка и победный гол
24вчера, 19:20Видео
КХЛ. «Спартак» одолел «Шанхай» по буллитам, «Салават» обыграл «Трактор», «Металлург» одолел «Сибирь», «Северсталь» победила «Адмирал»
260вчера, 19:14
Козлов про 3:2 с «Трактором»: «Важная победа «Салавата» – ребята играли с характером, самоотверженно. Но потеряли еще троих игроков»
5вчера, 17:38
Гру про 2:3 от «Салавата»: «У «Трактора» что‑то не получилось. Вязовой совершал хорошие сэйвы в ключевые моменты»
7вчера, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Сорокин выиграл 2-й матч подряд после 3 поражений – 33 сэйва из 36 против «Сан-Хосе»
13 минут назад
Грицюк сделал передачу в матче с «Торонто». У форварда «Нью-Джерси» 0+4 в 6 играх
27 минут назад
«Спартак» в 12-й раз выиграл, уступая в три шайбы, и повторил рекорд «Ак Барса». У «Динамо» 11 таких побед в КХЛ, у СКА и «Металлурга» – по 9
3вчера, 21:13
Президент «Монреаля» о контракте Хатсона на 70,8 млн: «Когда речь о больших деньгах и долгих сроках – это сложно. Мы нашли компромисс»
1вчера, 20:54
Защитник «Торпедо» Бойков: «Гольф приносит ментальное расслабление, но это тяжелый спорт. Вроде смотришь: а что такого? Нужно просто ударить клюшкой по мячику. Но это игра одного миллиметра»
1вчера, 20:38
Рид Буше про Екатеринбург: «Меня узнали один раз, нравится, что могу спокойно заниматься своими делами. Омск меньше, там хоккей – главное увлечение, ты постоянно под пристальным вниманием»
1вчера, 19:56
«Фантом-удаление». Буцаев про подножку Аланова в игре с «Металлургом»
2вчера, 19:47Видео
Козлов о дебюте Броссо за «Салават»: «Такой духовитый парень для нас – то, что нужно сейчас. Мы хотели его подписать еще в прошлом году»
2вчера, 19:12
Тамбиев о домашней серии «Адмирала»: «50% очков – мало, надо больше брать. Если скажу, что все хорошо – это будет лицемерие»
вчера, 18:39
Гру не согласен, что Ливо плохо сыграл с «Салаватом»: «Он был едва ли не единственным, кто генерировал очень много моментов»
вчера, 18:27