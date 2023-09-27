Майоров о гражданстве РФ для Кэмерона Ли: «В нарушение всяких законов! Пять лет человек должен прожить, выучить язык. Я не понимаю этого»
Борис Майоров отреагировал на получение гражданства России Кэмероном Ли.
Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику «Амура». Ли играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2022 года.
«Боюсь что-либо сказать про этот конкретный случай. Но у нас же как! Малкому дали российское гражданство, почему? Ну, у «Зенита» слишком много легионеров, в конце концов, надо вписаться в восьмерку, ну, и «Зенит», конечно, дал Малкому и еще кому-то там российское гражданство.
Я к этому отношусь отрицательно.
Я не знаю мотивов Ли, может быть, у него корни какие там, может быть, родственники дальние живут в России, боюсь что-либо сказать, но и по нашему законодательству, по-моему, пять лет человек должен прожить, выучить язык и так далее.
В нарушение всяких законов! Я не могу сказать, что я против, но я не понимаю этого, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров.
кто бы сомневался
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3118460.html
Это был камень преткновения конечно же.
«Во многом энтузиасты» - дело в людях, которые жили , получается? Получается, не смогли подрастающему поколению вложить что-то в умы? Или кто-то конкретный виноват?