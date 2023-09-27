Майоров о гражданстве РФ для Кэмерона Ли: «В нарушение всяких законов! Пять лет человек должен прожить, выучить язык. Я не понимаю этого»

Теги Зенит Амур Борис Майоров КХЛ Политика натурализация Малком Кэмерон Ли Хоккей

Борис Майоров отреагировал на получение гражданства России Кэмероном Ли.

Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику «Амура». Ли играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2022 года.

«Боюсь что-либо сказать про этот конкретный случай. Но у нас же как! Малкому дали российское гражданство, почему? Ну, у «Зенита» слишком много легионеров, в конце концов, надо вписаться в восьмерку, ну, и «Зенит», конечно, дал Малкому и еще кому-то там российское гражданство.

Я к этому отношусь отрицательно.

Я не знаю мотивов Ли, может быть, у него корни какие там, может быть, родственники дальние живут в России, боюсь что-либо сказать, но и по нашему законодательству, по-моему, пять лет человек должен прожить, выучить язык и так далее.

В нарушение всяких законов! Я не могу сказать, что я против, но я не понимаю этого, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров.

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9 комментариев

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Денис Давыдов
ну вроде президент имеет право давать гражданство по закону любому, вы сами за это все голосовали или молча наблюдали за этим 😂
+18
-3
+15
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Ебздрогыч
Друзьям - все, врагам - закон (с)
+9
-6
+3
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R Air
"Боюсь что-либо сказать"

кто бы сомневался
+4
-1
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Виктор Тимошков
Заминусуйте, но я тоже не понимаю
+2
-2
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R Air
Ответ Дмитрий9779
Врёшь!Малкому дали по закону о ВКС паспорт,при этом он остался легионером в РПЛ,как и Клаудиньо.
там с прицелом, что в 24-ом они уже не будут легами.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3118460.html
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ЛексЛютый
Ответ Денис Давыдов
ну вроде президент имеет право давать гражданство по закону любому, вы сами за это все голосовали или молча наблюдали за этим 😂
Несомненно наиглавнейшее, во что сейчас стоило ткнуть)
Это был камень преткновения конечно же.
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ЛексЛютый
Ответ Jeff Lebowski
Жалко пожилых людей. Успели пожить в стране, где были вещи, которые делали на совесть (во многом энтузиасты) - образование, спорт, искусство, армия, наконец. И не могут осознать, что от этого давно не осталось и следа, а то, что есть сейчас - банановая республика без бананов, где ничего не делают всерьёз, а только создают видимость.
И как вы тут живете вообще!?
«Во многом энтузиасты» - дело в людях, которые жили , получается? Получается, не смогли подрастающему поколению вложить что-то в умы? Или кто-то конкретный виноват?
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