Майоров о гражданстве РФ для Кэмерона Ли: «В нарушение всяких законов! Пять лет человек должен прожить, выучить язык. Я не понимаю этого»

Борис Майоров отреагировал на получение гражданства России Кэмероном Ли.

Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику « ». Ли играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2022 года.

«Боюсь что-либо сказать про этот конкретный случай. Но у нас же как! Малкому дали российское гражданство, почему? Ну, у «Зенита» слишком много легионеров, в конце концов, надо вписаться в восьмерку, ну, и «Зенит», конечно, дал Малкому и еще кому-то там российское гражданство.

Я к этому отношусь отрицательно.

Я не знаю мотивов Ли, может быть, у него корни какие там, может быть, родственники дальние живут в России, боюсь что-либо сказать, но и по нашему законодательству, по-моему, пять лет человек должен прожить, выучить язык и так далее.

В нарушение всяких законов! Я не могу сказать, что я против, но я не понимаю этого, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров.