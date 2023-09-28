Депутат Хамзаев о том, что Путин дал гражданство РФ Кэмерону Ли: «Президенту виднее, у него картина шире и понимания больше. Если он посчитал нужным, значит, это нормально»

Теги Амур Владимир Путин Государственная дума КХЛ Политика натурализация Кэмерон Ли Султан Хамзаев Хоккей

Депутат Султан Хамзаев высказался о получении гражданства России Кэмероном Ли.

Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику «Амура». Ли играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2022 года.

«Президенту виднее, у него картина шире и понимания больше. Если он посчитал нужным, значит, это нормально.

Честно говоря, за карьерой данного хоккеиста я особо не слежу. Но является ли это показательным примером? Почему нет? Одни кричат: «Мы включим режим отмены России» – сказочный режим, который Вашингтон придумал для своих сателлитов.

С другой стороны, мы видим, что граждане Канады хотят жить в России, и это нормально. Это нормальные, открытые взаимоотношения, которыми долгое время американцы под соусом лицемерия пытались всех напоить.

Когда дело дошло до их стратегических интересов, они это превращают в правило одной игры для одного лица, для себя. Поэтому это нормальная практика. Надо ее расширять.

Мы живем в огромной стране, самой большой по территории в мире. Чем больше людей будет жить в России, чем больше людей будет здесь работать на экономику, на развитие, в целом, в том числе в спорте.

Я за то, чтобы численность народа России росла. За демографический акцент в первую очередь, чтобы мы с точки зрения демографии росли. А если не получается, то можно привлекать лучших мировых кадров, почему нет?» – заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Путин натурализовал уже двух легионеров в КХЛ. Ну и зачем нужен был лимит?

Майоров о гражданстве РФ для Кэмерона Ли: «В нарушение всяких законов! Пять лет человек должен прожить, выучить язык. Я не понимаю этого»

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15 комментариев

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Ебздрогыч
Глубже, Султанушка, еще глубже!
+19
-3
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AlexPaxare
Кто то крикнул из ветвей: "Жираф большой, ему видней". В.Высоцкий
+17
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Ебздрогыч
Принцип "он начальник, я дурак" действует безотказно везде, особенно у депутатов. Своего мнения им иметь не положено, есть только две позиции: позиция руководителя и неправильная позиция
+11
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adimsonekat
Вот же сц...о, работа мечты. Не надо вообще ничего делать, кроме одного: на все, что происходит, говорить, что президент прав, ему виднее и я полностью его поддерживаю.
И все! ЗП в пол-лимона, неприкосновенность, отдельные машины, секретари и т д.
+9
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Дмитрий
Президент, который в век технологий и коммуникаций не представляет как пользоваться интернетом, конечно же видит шире.
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Костя Кот
че там ему из бункера виднее? смешно
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слесарь Гавриленко
Если сказал ехать без флага, значит поедем!
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Bartez1986
Ответ AlexPaxare
Кто то крикнул из ветвей: "Жираф большой, ему видней". В.Высоцкий
медведь из куста?
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Booligan
Жираф большой.
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Михаил Черный
"Честно говоря, за карьерой данного хоккеиста я особо не слежу"

Слежу за хоккеем в ежедневном порядке с 2002 года, но как-то вообще не слежу за биографией данного товарища, и в принципе знать не знаю кто это. А Хамзаев, получается чуть-чуть да послеживает) круто че.
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Wiley Fox
Так "Над Канадой небо синее, меж берёз дожди косые"

Как канадцу не хотеть жить в России, да?

А куда Депардье делся, кстати?
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Melnikov1968
Хоккеисты первые кто поднимает экономику России. Извилины в головном мозгу у Хамзаеаа отсутствуют.
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Сергей Иванов
Никак не могу понять, как они умудряются говорить не вынимая языка из царской жЁпы!?
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