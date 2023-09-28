Депутат Хамзаев о том, что Путин дал гражданство РФ Кэмерону Ли: «Президенту виднее, у него картина шире и понимания больше. Если он посчитал нужным, значит, это нормально»

Депутат Султан Хамзаев высказался о получении гражданства России Кэмероном Ли.

предоставил гражданство РФ канадскому защитнику « ». Ли играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2022 года.

«Президенту виднее, у него картина шире и понимания больше. Если он посчитал нужным, значит, это нормально.

Честно говоря, за карьерой данного хоккеиста я особо не слежу. Но является ли это показательным примером? Почему нет? Одни кричат: «Мы включим режим отмены России» – сказочный режим, который Вашингтон придумал для своих сателлитов.

С другой стороны, мы видим, что граждане Канады хотят жить в России, и это нормально. Это нормальные, открытые взаимоотношения, которыми долгое время американцы под соусом лицемерия пытались всех напоить.

Когда дело дошло до их стратегических интересов, они это превращают в правило одной игры для одного лица, для себя. Поэтому это нормальная практика. Надо ее расширять.

Мы живем в огромной стране, самой большой по территории в мире. Чем больше людей будет жить в России, чем больше людей будет здесь работать на экономику, на развитие, в целом, в том числе в спорте.

Я за то, чтобы численность народа России росла. За демографический акцент в первую очередь, чтобы мы с точки зрения демографии росли. А если не получается, то можно привлекать лучших мировых кадров, почему нет?» – заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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Майоров о гражданстве РФ для Кэмерона Ли: «В нарушение всяких законов! Пять лет человек должен прожить, выучить язык. Я не понимаю этого»