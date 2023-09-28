Вайсфельд об ошибочно засчитанном голе «Сочи»: «Если сейчас начнут выступать про плохое судейство, то надо после каждого промаха хоккеиста говорить, что у нас низкий уровень хоккея»

Леонид Вайсфельд высказался о работе судей в матче между «Спартаком» и «Сочи».

Южане одержали победу (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. В конце второго периода « » забросил шайбу, за счет которой повел в счете 2:1. Шайба оказалась в сетке ворот красно-белых после свистка арбитра. КХЛ признала, что гол был засчитан ошибочно.

«Такой гол не надо было засчитывать, лига все признала, это очевидно. Проблема в том, что судьи изначально потеряли шайбу из виду. Если шайба теряется из поля зрения судьи, то он согласно правилам должен остановить игру, что арбитры и сделали. Это методическая ошибка, но арбитры действовали по правилам.

Дальше возникает вопрос: после свистка шайба пересекла линию ворот или до? В этой истории, если подводить резюме, важно следующее: взятие ворот засчитали неправильно, лига это подтвердила.

Для меня главный вопрос заключается в том, почему судьи в итоге засчитали этот гол, чем они руководствовались, когда принимали решение. Я, к сожалению, не слышал объяснение от , интересно было бы послушать.

Хочу сказать следующее: если сейчас начнут выступать и говорить про плохое судейство, то тогда надо после каждого промаха хоккеиста по пустым воротам говорить, что у нас низкий уровень хоккея. Все бывает, несчастный случай, человеческий фактор.

Это жизнь, такое случается, но арбитров за совершенную ошибку я не оправдываю», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Судейский скандал в хоккее: засчитали гол «Спартаку» после свистка – и команда проиграла. Даже КХЛ признала ошибку