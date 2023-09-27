Жамнов о 2:3 с «Сочи»: «Худший матч «Спартака» в сезоне. Игровой дисциплины не было, было много вальяжности»

Теги Спартак судьи Алексей Жамнов КХЛ Сочи Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов назвал поражение от «Сочи» (2:3) худшей игрой «Спартака» в сезоне.

– Ключевым моментом стал момент, когда не использовали большинство 5 на 3?

– Мы не имеем права так играть. Я говорю про весь матч, а не только про 5 на 3. Это был худший матч в сезоне. Даже при 2:6 от «Адмирала» были какие‑то мысли, идеи. Будем разбираться. 

– Чем конкретно вы недовольны в сегодняшнем матче?

– Всем. Самоотдачей в том числе. Есть такое понятие «игровая дисциплина» - ее не было. Было проиграно много борьбы, нейтральных шайб, было много вальяжности.

– По ходу матча «Спартак» постоянно попадал под прессинг «Сочи». Пытались внести какие‑то коррективы по ходу встречи?

– Мы вводили корректировки, но почему‑то они не доходили до игроков.

– Обсуждали ли, что после судейской ошибки результат нельзя изменить?

– А как можно обсуждать? Чтобы меня оштрафовали? Да нет, а чего обсуждать? Это игровой момент, его уже не изменить. Мы говорим в целом об игре. Очень много трактовок. Половину из них нам сам судейский корпус не объяснит. Мы знаем новые трактовки, но все по‑разному их объясняют.

– У «Сочи» была больше видна заряженность, чем у игроков «Спартака». Почему так?

– Они сегодня всех разочаровали, как и мы. Мне тяжело сказать, с чем связан недонастрой. Задача тренерского штаба - настраивать команду. Но ни один тренер не забивал голов в игре. Он стоит на лавке. Все должно исходить от каждого игрока. Он должен понимать, что, выходя на арену, ставит на кон свою репутацию.

Игроки должны настраиваться, они профессионалы. Они должны выполнять задачи, которые ставит тренерский штаб. Мы не имеем права так играть. Играем дома, перед своими болельщиками, мы должны их уважать, – сказал главный тренер красно-белых.

1 комментарий

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Russ Ivan
Закрыли 1е звено Спартака, а больше забивать или обострять по сути никто не может, увы...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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