Кожевников о судьях матча «Спартака» с «Сочи»: «Позорище, придумали дерьмо какое-то. В театре вакансий полно, идите туда работать»

Теги Спартак судьи КХЛ Александр Кожевников Сочи брань Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал судейство в матче между «Спартаком» и «Сочи».

Южане одержали победу (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. В конце второго периода «Сочи» забросил шайбу, за счет которой повел в счете 2:1. Шайба оказалась в сетке ворот красно-белых после свистка арбитра.

КХЛ признала, что гол был засчитан ошибочно.

«Позорище такие моменты смотреть и засчитывать голы. Судьи объясняют бредовые вещи. Хоккеисты услышали свисток и останавливаются, руки опускают. Это ключевой момент был в игре против «Сочи».

Идет сражение, нет, ##### (блин), придумали дерьмо какое-то.

Судья на льду должен быть незаметным, он не главное действующее лицо. В театре вакансий полно, идите туда работать. Ребята, там будете главными, хороших актеров мало, а судей еще меньше», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Судейский скандал в хоккее: засчитали гол «Спартаку» после свистка – и команда проиграла. Даже КХЛ признала ошибку

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9 комментариев

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Дмитрий
Дискредитация отечественной театральной сцены и оскорбление драматических чувств. Арестовать его и содержать до суда в МХТ им Чехова.
+5
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sed3009
Ответ Дмитрий
Дискредитация отечественной театральной сцены и оскорбление драматических чувств. Арестовать его и содержать до суда в МХТ им Чехова.
заставить смотреть позднего Никиту Михалкова
+4
-2
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Иван Буренков
Понятно, что была ошибка судьи, но зачем оскорблять человека?
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Алар
Кожевников раздухарился)
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Валерий Шаламеев
Ответ viktorpavlov70
Когда судья свистнул, шайба уже влетала в ворота. Какие они там руки опустили?
О ещё один судья
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viktorpavlov70
Ответ Валерий Шаламеев
О ещё один судья
Да я не судья. Я не знаю как там по современным правилам, может и неправильно шайбу засчитали, я не спорю. Но что бесспорно, что в момент свистка шайба уже или влетала или влетела в ворота (игрок Спартака ракурс перегораживает). На видео это отлично видно и слышно. А все эти басни о том, что судья свистнул, все остановились, опустили руки, а игрок Сочи воспользовался моментом и бросил по воротам рассказывайте бабушкам у подъезда.
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