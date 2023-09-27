Кожевников о судьях матча «Спартака» с «Сочи»: «Позорище, придумали дерьмо какое-то. В театре вакансий полно, идите туда работать»

Александр Кожевников раскритиковал судейство в матче между «Спартаком» и «Сочи».

Южане одержали победу (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. В конце второго периода «Сочи» забросил шайбу, за счет которой повел в счете 2:1. Шайба оказалась в сетке ворот красно-белых после свистка арбитра.

КХЛ признала, что гол был засчитан ошибочно.

«Позорище такие моменты смотреть и засчитывать голы. Судьи объясняют бредовые вещи. Хоккеисты услышали свисток и останавливаются, руки опускают. Это ключевой момент был в игре против « ».

Идет сражение, нет, ##### (блин), придумали дерьмо какое-то.

Судья на льду должен быть незаметным, он не главное действующее лицо. В театре вакансий полно, идите туда работать. Ребята, там будете главными, хороших актеров мало, а судей еще меньше», – заявил двукратный олимпийский чемпион .

Судейский скандал в хоккее: засчитали гол «Спартаку» после свистка – и команда проиграла. Даже КХЛ признала ошибку