Плющев о матче «Спартака» с «Сочи»: «Слышал, внутри судейского корпуса прошла рекомендация, что после свистка голы могут засчитываться»

Владимир Плющев высказался о судействе в матче между «Спартаком» и «Сочи».

Южане одержали победу (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. В конце второго периода «Сочи» забросил шайбу, за счет которой повел в счете 2:1. Шайба оказалась в сетке ворот красно-белых после свистка арбитра.

КХЛ признала, что гол был засчитан ошибочно.

– СМИ широко обсуждают скандальный гол из последнего матча « » – « ». По делу?

– А я не знаю, что в этом эпизоде обсуждать. Стопроцентная судейская ошибка, повлиявшая на результат!

Судья Ромасько свистнул, хронометраж заморожен, но тем не менее идет голевой бросок. О каком взятии ворот может идти речь, хотя бы потому, что гол состоялся вне игрового времени? Какой хронометраж ему присваивать?

Ни в одном виде спорта после судейского свистка игра не продолжается, а голы не засчитываются. А тут такая детская ошибка.

Тем не менее тут я соглашусь с нашей прессой – в данном случае эпизод можно и нужно обсуждать!

– Почему?

– Судья Ромасько – один из самых опытных в КХЛ, поработал и в НХЛ. В такой очевидной ситуации он не стал бы так долго совещаться с коллегами – и тем более делать десткую ошибку. Значит, в его действиях была четкая логика.

– Какая?

– Еще летом говорил о том, что с правилами должны работать только профессионалы. У нас этого не произошло – началась имитация бурной деятельности со стороны руководства судейским корпусом. Три четверти летних изменений в правилах – от лукавого, курам насмех. Это и три секунды в трапеции за воротами, и отмена штрафа за сбрасывание перчаток, и другие.

Насколько слышал, внутри судейского корпуса прошла рекомендация о том, что после свистка в некоторых случаях голы могут засчитываться. И тогда становится понятно, что Ромасько с коллегами так долго обсуждал и почему сразу не смог определиться с очевидным решением, – сказал бывший главный тренер сборной России, экс-главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.