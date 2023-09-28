Роман Ротенберг: «Гальченюк может играть намного лучше. У него сумасшедший потенциал, как и у всей нашей команды»

Роман Ротенберг поделился мнением об игре форварда СКА Алекса Гальченюка.

Нападающий сделал дубли в матчах против «Амура» и «Сибири».

– Адаптация Алекса Гальченюка в завершена?

– Алекс может играть намного лучше. В этом сезоне вы еще увидите от него совсем другой хоккей.

У него сумасшедший потенциал, как и у всей нашей команды. Нам просто нужно работать, работать и еще раз работать.

И нужна дисциплина, которую мы увидели [в матче с «Сибирью»], – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.