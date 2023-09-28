Роман Ротенберг: «Гальченюк может играть намного лучше. У него сумасшедший потенциал, как и у всей нашей команды»

Теги СКА КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением об игре форварда СКА Алекса Гальченюка.

Нападающий сделал дубли в матчах против «Амура» и «Сибири».

– Адаптация Алекса Гальченюка в КХЛ завершена?

– Алекс может играть намного лучше. В этом сезоне вы еще увидите от него совсем другой хоккей.

У него сумасшедший потенциал, как и у всей нашей команды. Нам просто нужно работать, работать и еще раз работать.

И нужна дисциплина, которую мы увидели [в матче с «Сибирью»], – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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2 комментария

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Амфитрион
Самый сумасшедший потенциал у главного тренера. В прямом смысле.
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serg215
Судей потенциал мы вчера тоже увидели…
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