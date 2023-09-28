Роман Ротенберг: «Хайруллину шайба попала в челюсть, он поехал в больницу. В такой ситуации лучше не рисковать»

Теги Сибирь СКА травмы КХЛ Роман Ротенберг Марат Хайруллин Хоккей

Роман Ротенберг после матча с «Сибирью» рассказал о травме Марата Хайруллина.

– Марату Хайруллину попала шайба в голову. Что известно про его состояние?

– Мы не стали рисковать. Пока не знаем – он поехал в больницу, там делают КТ. Ребята сыграли за Марата Хайруллина, за своего друга. Надеемся, все будет хорошо.

В такой ситуации лучше не рисковать. Шайба попала в челюсть. Но это хоккей – надо находиться на пятаке, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры с «Сибирью» (3:0).

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1 комментарий

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Дмитрий9779
Марату здоровья!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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