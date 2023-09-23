Плющев удивлен результатами ЦСКА: «Один из лучших составов по опыту и мастерству, но их до сих пор лихорадит. Не понимаю, почему так инфантильно относятся к играм»

Теги ЦСКА Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев недоволен игрой ЦСКА в новом сезоне.

– Какая команда удивляет на старте КХЛ?

– Есть одна такая команда. Меня очень сильно удивляет ЦСКА, который имеет один из лучших составов в КХЛ по опыту и мастерству, но их до сих пор лихорадит по непонятным причинам. А сказать про какую-то команду: «Вах! Я ей восхищаюсь» – не могу, такую не заметил. 

– Значит, ЦСКА – разочарование?

– Думаю... Да я не то что думаю – знаю! Все-таки я бывший армеец, который прошел прекрасную школу под руководством великих тренеров. Действительно удивляет, не понимаю, почему у команды такая нестабильность.

Не понимаю, почему ЦСКА так инфантильно относится к играм. Я встречаюсь с бывшими коллегами по армейскому цеху, все настолько разочарованы и ничего не могут понять, – отметил бывший главный тренер сборной России.

ЦСКА набрал 7 очков за 9 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ в текущем сезоне и идет предпоследним на Западе.

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