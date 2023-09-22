Плющев о Гашеке: «Зачем его пиарят в нашей прессе? Человек столько шайб головой отбил, несет все подряд, а мы зачем-то занимаемся его раскруткой»
Владимир Плющев высказался о заявлениях Доминика Гашека.
Бывший вратарь сборной Чехии считает, что НХЛ должна платить по 2-4 миллиарда долларов Украине за игру россиян в лиге.
«Честно скажу, мы иногда придаем значение таким персонажам… Вот, например, в нашей прессе пиарят этого Гашека. Зачем это делать? Человек столько шайб головой отбил, несет все подряд, а мы зачем-то занимаемся его раскруткой.
Гашеку это нравится, он же все это видит и читает, поэтому продолжает в том же ключе.
Человек лезет в политику с пробитой головой, пытается заработать себе политических баллов», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Все гармонично... 😉
Наши когда про него такое говорят тоже не особо умнее выглядят.
Гашек известный в прошлом хоккеист, своего рода легенда (ну если без хейта его воспринимать) и сейчас занял откровенно антироссийскую позицию и делает громкие заявления. Ну естественно сайты это публикует: инфоповод + больше количество комментариев.
Или надо цензуру ввести и составить список тех, о ком новости нельзя публиковать?