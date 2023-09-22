Плющев о Гашеке: «Зачем его пиарят в нашей прессе? Человек столько шайб головой отбил, несет все подряд, а мы зачем-то занимаемся его раскруткой»

Теги Владимир Плющев Доминик Гашек НХЛ Политика Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев высказался о заявлениях Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии считает, что НХЛ должна платить по 2-4 миллиарда долларов Украине за игру россиян в лиге. 

«Честно скажу, мы иногда придаем значение таким персонажам… Вот, например, в нашей прессе пиарят этого Гашека. Зачем это делать? Человек столько шайб головой отбил, несет все подряд, а мы зачем-то занимаемся его раскруткой.

Гашеку это нравится, он же все это видит и читает, поэтому продолжает в том же ключе.

Человек лезет в политику с пробитой головой, пытается заработать себе политических баллов», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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5 комментариев

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Ковид 07.10.52
Так у нас Третьяк вон и хоккеем рулит и законы строчит....а этот всего-то просто говорит...Кто больше зла принес стране?
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Башмак Нирванов
Ну не больше отбил, чем Назу прилетело за карьеру. Однако Назаров комментит все подряд своим шершавым языком. Надо, для равновесия, и накидывателя на вентилятор послушать.
Все гармонично... 😉
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Montenegro Serbian
Чë за тупость про пиар и раскрутку Гашека?
Наши когда про него такое говорят тоже не особо умнее выглядят.

Гашек известный в прошлом хоккеист, своего рода легенда (ну если без хейта его воспринимать) и сейчас занял откровенно антироссийскую позицию и делает громкие заявления. Ну естественно сайты это публикует: инфоповод + больше количество комментариев.
Или надо цензуру ввести и составить список тех, о ком новости нельзя публиковать?
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личные рекорды это не хоккей
сейчас Валуев прочитает,и ппц всем , каменная башка
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Maxim Shumov
Что ж у них так модно про шайбы в голову говорить?
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