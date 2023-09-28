Вайсфельд об удалении Гарипова за симуляцию: «Когда вратаря бьют в спину, он просто хочет удержать равновесие. По мне, там 2 минуты игроку «Амура»

Теги Нефтехимик Амур судьи Леонид Вайсфельд видео НХЛ Эмиль Гарипов Дмитрий Шевченко Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд прокомментировал удаление Эмиля Гарипова за симуляцию.

«Амур» реализовал штраф голкипера «Нефтехимика», забив в большинстве.

«Мне не нравится это удаление, но у департамента судейства сейчас появилась другая формулировка. Раньше была просто «симуляция», а теперь присутствует такой термин, как «приукрашивание».

По мне, так там даже не обоюдное наказание, а две минуты игроку «Амура» [Дмитрию Шевченко].

Может, конечно, Эмиль Гарипов красиво вскинул руки. Но когда вратарь стоит в площади ворот, а его бьют в спину, то он не ожидает такого развития событий и просто хочет удержать равновесие», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

«Амур» забил 2 гола за 31 секунду и отыгрался с 0:2, реализовав удаления вратаря Гарипова и Чивилева, но проиграл «Нефтехимику» по буллитам

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3 комментария

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Дмитрий9779
Какая же это симуляция?Судейство вцелом в этом сезоне плохое
+4
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Руслан Мухамадиев
Я так понимаю арбитром в КХЛ можно стать с совсем нулевыми знаниями? Куда подавать резюме?
+1
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цэсемьэр
контакт с голкипером во вратарской, разве сейчас это не автоматическая остановка игры?
вратарь все правильно сделал - поставил спину в своих владениях, а игрок должен был объезжать, а не ломиться напролом.
конечно же это удаление нападающего, симуляцию тут может рассмотреть только упоротый.
+1
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