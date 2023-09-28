Вайсфельд об удалении Гарипова за симуляцию: «Когда вратаря бьют в спину, он просто хочет удержать равновесие. По мне, там 2 минуты игроку «Амура»

Леонид Вайсфельд прокомментировал удаление Эмиля Гарипова за симуляцию.

«Амур» реализовал штраф голкипера « », забив в большинстве.

«Мне не нравится это удаление, но у департамента судейства сейчас появилась другая формулировка. Раньше была просто «симуляция», а теперь присутствует такой термин, как «приукрашивание».

По мне, так там даже не обоюдное наказание, а две минуты игроку « » [Дмитрию Шевченко].

Может, конечно, красиво вскинул руки. Но когда вратарь стоит в площади ворот, а его бьют в спину, то он не ожидает такого развития событий и просто хочет удержать равновесие», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

«Амур» забил 2 гола за 31 секунду и отыгрался с 0:2, реализовав удаления вратаря Гарипова и Чивилева, но проиграл «Нефтехимику» по буллитам