Вайсфельд об удалении Гарипова за симуляцию: «Когда вратаря бьют в спину, он просто хочет удержать равновесие. По мне, там 2 минуты игроку «Амура»
Леонид Вайсфельд прокомментировал удаление Эмиля Гарипова за симуляцию.
«Амур» реализовал штраф голкипера «Нефтехимика», забив в большинстве.
«Мне не нравится это удаление, но у департамента судейства сейчас появилась другая формулировка. Раньше была просто «симуляция», а теперь присутствует такой термин, как «приукрашивание».
По мне, так там даже не обоюдное наказание, а две минуты игроку «Амура» [Дмитрию Шевченко].
Может, конечно, Эмиль Гарипов красиво вскинул руки. Но когда вратарь стоит в площади ворот, а его бьют в спину, то он не ожидает такого развития событий и просто хочет удержать равновесие», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
«Амур» забил 2 гола за 31 секунду и отыгрался с 0:2, реализовав удаления вратаря Гарипова и Чивилева, но проиграл «Нефтехимику» по буллитам
вратарь все правильно сделал - поставил спину в своих владениях, а игрок должен был объезжать, а не ломиться напролом.
конечно же это удаление нападающего, симуляцию тут может рассмотреть только упоротый.