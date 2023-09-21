Вайсфельд об отмененном голе «Северстали» в матче со СКА: «Судьи посчитали, что игрок череповчан создал помеху вратарю армейцев»

Теги Северсталь СКА Спартак судьи Леонид Вайсфельд КХЛ Динамо Алексей Анисимов судья Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд прокомментировал отмененный гол «Северстали» в матче со СКА.

«Как мне рассказывал [главный арбитр КХЛ] Алексей Анисимов, когда стоит вопрос между тем, чтобы засчитать или не засчитать гол, то в первую очередь смотрят на возможности его засчитать. Если бывает пограничная ситуация, а такие моменты действительно случаются, то судьи засчитывают.

В матче «Динамо» со «Спартаком» арбитры посчитали, что шайба не была прижата вратарем красно-белых, поэтому это хороший гол. Хотя по камерам трансляции сложно понять, сверху плохо видно, наверняка у судей есть дополнительные камеры.

Что касается вчерашней игры между СКА и «Северсталью», то в эпизоде с незасчитанным голом череповчан судьи посчитали, что игрок «Северстали» создал помеху вратарю армейцев, то есть помешал вратарю защитить ворота. Поэтому гол был отменен», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Козырев про 1:4 от СКА: «Ключевым моментом была шайба, которую нам не засчитали. Противник сыграл хорошо, а наши действия были неорганизованными»

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