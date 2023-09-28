Мартемьянов о 2:3 от «Нефтехимика»: «Амур» наелся в меньшинстве – на овертайм и буллиты свежести не хватило»

Андрей Мартемьянов оценил поражение «Амура» от «Нефтехимика» (2:3 Б) в КХЛ.

«Первый период, конечно, « » поддавил, очень мощно всегда команда играет дома. В перерыве сделали небольшие корректировочки. Я считаю, второй период был за нами, в третьем нахватали ненужных удалений, наша команда наелась в меньшинстве.

Не хватило на овертайм, на буллиты, уже не было свежести. Но очко взяли. Считаю, это большой плюс, что можно извлечь из этой игры», – сказал главный тренер « ».