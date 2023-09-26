Мартемьянов про «Амур»: «Не радует внутренняя неподготовленность отдельных игроков к некоторым матчам. Сплоченность команды радует»

Теги Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Матч ТВ Хоккей

Андрей Мартемьянов заявил, что его не радует неподготовленность игроков «Амура».

Дальневосточная команда набрала 8 очков в 9 матчах и находится на десятом месте в таблице Восточной конференции.

– Какие новые принципы построения команды по Мартемьянову?

– Стандартные. Прочный фундамент летом. Начали строить дом из камня, не из кирпича.

Надо подобрать камни, чтобы они подходили друг другу. Чтобы дом крепко стоял.

Сплоченность команды меня радует. Немного не радует внутренняя неподготовленность отдельных игроков к некоторым матчам. Над голами каждый день работаем.

Удаления команды идут от эмоционального запредельного настроя, – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

1 комментарий

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Sever12
Алексеевич вы там давайте, налаживайте ход, а то там Губер чудной, у него цели грандиозные, как впрочем и у его партии...на словах, крайнего быстро найдут, долго ждать вряд-ли будут, деньжат то вкинули...
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