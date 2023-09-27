Форвард «Калгари» Пеллетье выбыл на неопределенный срок. Ему предстоит операция
Форвард «Калгари» Джейкоб Пеллетье выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
Нападающий получил травму левого плеча в выставочном матче «Калгари» и «Сиэтла» в результате толчка в борт в исполнении Марьяна Студенича.
На следующей неделе 22-летний игрок перенесет операцию.
В сезоне-2022/23 Пеллетье провел 24 матча в НХЛ и набрал 7 (3+4) очков.
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