Форвард «Калгари» Пеллетье выбыл на неопределенный срок. Ему предстоит операция

Форвард «Калгари» Джейкоб Пеллетье выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Нападающий получил травму левого плеча в выставочном матче «Калгари» и «Сиэтла» в результате толчка в борт в исполнении Марьяна Студенича.

На следующей неделе 22-летний игрок перенесет операцию.

В сезоне-2022/23 Пеллетье провел 24 матча в НХЛ и набрал 7 (3+4) очков.

Задоров начал массовую стычку в матче «Калгари» – «Сиэтл». Защитник вступился за партнера, получившего травму