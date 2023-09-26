Форвард «Калгари» Пеллетье о смене номера: «22-й тренерам легче запомнить, чем 49-й. Радулов в «Квебеке» был первым кумиром»

Теги Калгари Александр Радулов Дэррил Саттер НХЛ Джейкоб Пеллетье Квебек Рэмпартс Хоккей

Форвард «Калгари» Джейкоб Пеллетье объяснил решение сменить игровой номер.

22-летний нападающий взял 22-й номер вместо 49-го, под которым играл в прошлом сезоне. 

В январе после дебютного матча канадца в НХЛ тогдашний главный тренер «Флэймс» Дэррил Саттер ответил на вопрос об игре новичка так: «Под каким номером он играл?»

«Я думаю, что тренерам проще запомнить 22-й номер, чем 49-й. Шутка (со смехом). 

Моя бабушка любит это число, да и я уже носил этот номер в юниорах.

Кроме того, Александр Радулов в «Квебеке» был моим первым кумиром (в 2007 году «Рэмпартс» вывели его 22-й номер из обращения – прим. Sports.ru). Он был невероятен», – сказал Пеллетье

 

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