Задоров начал массовую стычку в матче «Калгари» и «Сиэтла». Он вступился за партнера, получившего травму
Никита Задоров начал массовую стычку в выставочном матче «Калгари» и «Сиэтла».
В концовке первого периода выставочного матча между «Флэймс» и «Кракеном» россиянин вступился за своего партнера Джейкоба Пеллетье, получившего травму в результате силового приема в исполнении Марьяна Студенича.
После этого началась потасовка. По итогам эпизода защитнику «Калгари» выписали 2 минуты штрафа, Студенич получил матч-штраф.
Победу в матче одержал «Сиэтл» – 5:3.
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