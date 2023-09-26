Задоров начал массовую стычку в матче «Калгари» и «Сиэтла». Он вступился за партнера, получившего травму

Никита Задоров начал массовую стычку в выставочном матче «Калгари» и «Сиэтла».

В концовке первого периода выставочного матча между «Флэймс» и «Кракеном» россиянин вступился за своего партнера , получившего травму в результате силового приема в исполнении Марьяна Студенича.

После этого началась потасовка. По итогам эпизода защитнику «Калгари» выписали 2 минуты штрафа, Студенич получил матч-штраф.

Победу в матче одержал « » – 5:3.

ВИДЕО