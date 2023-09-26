Задоров начал массовую стычку в матче «Калгари» и «Сиэтла». Он вступился за партнера, получившего травму

Теги травмы выставочные матчи Калгари НХЛ Никита Задоров Сиэтл Марьян Студенич Джейкоб Пеллетье Хоккей

Никита Задоров начал массовую стычку в выставочном матче «Калгари» и «Сиэтла».

В концовке первого периода выставочного матча между «Флэймс» и «Кракеном» россиянин вступился за своего партнера Джейкоба Пеллетье, получившего травму в результате силового приема в исполнении Марьяна Студенича. 

После этого началась потасовка. По итогам эпизода защитнику «Калгари» выписали 2 минуты штрафа, Студенич получил матч-штраф. 

Победу в матче одержал «Сиэтл» – 5:3. 

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1 комментарий

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Как дела на заводе
ждем комментарии от Дудя...)))
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