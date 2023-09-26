Юбердо хочет больше бросать по воротам: «Когда бросаешь, то защитники больше уважают. Сейчас буду делать это активнее»

Джонатан Юбердо заявил о желании чаще бросать по воротам.

Нападающий « » набрал 54 (15+39) очка в 79 играх прошлого сезона .

«Я много слышал от болельщиков, что мне нужно больше бросать бросать. На протяжении карьеры партнеры по команде тоже говорили мне, что нужно бросать.

Сейчас, думаю, буду делать это активнее. В последние несколько сезонов я бросал чаще, и партнеры вознаграждали меня передачами.

Когда бросаешь, то защитники соперника больше уважают тебя, а значит появляется пространство для того, чтобы делать передачи», – сказал .