Юбердо хочет больше бросать по воротам: «Когда бросаешь, то защитники больше уважают. Сейчас буду делать это активнее»
Джонатан Юбердо заявил о желании чаще бросать по воротам.
Нападающий «Калгари» набрал 54 (15+39) очка в 79 играх прошлого сезона НХЛ.
«Я много слышал от болельщиков, что мне нужно больше бросать бросать. На протяжении карьеры партнеры по команде тоже говорили мне, что нужно бросать.
Сейчас, думаю, буду делать это активнее. В последние несколько сезонов я бросал чаще, и партнеры вознаграждали меня передачами.
Когда бросаешь, то защитники соперника больше уважают тебя, а значит появляется пространство для того, чтобы делать передачи», – сказал Джонатан Юбердо.
2 комментария