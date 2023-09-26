Юбердо хочет больше бросать по воротам: «Когда бросаешь, то защитники больше уважают. Сейчас буду делать это активнее»

Теги Калгари НХЛ Джонатан Юбердо Хоккей

Джонатан Юбердо заявил о желании чаще бросать по воротам.

Нападающий «Калгари» набрал 54 (15+39) очка в 79 играх прошлого сезона НХЛ.

«Я много слышал от болельщиков, что мне нужно больше бросать бросать. На протяжении карьеры партнеры по команде тоже говорили мне, что нужно бросать.

Сейчас, думаю, буду делать это активнее. В последние несколько сезонов я бросал чаще, и партнеры вознаграждали меня передачами.

Когда бросаешь, то защитники соперника больше уважают тебя, а значит появляется пространство для того, чтобы делать передачи», – сказал Джонатан Юбердо.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
А самым бросающим форвардам, защитники вообще руки целуют в знак респекта
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dosatuy
Давай, Джонни, контракт начался уже нехилый, надо отрабатывать. 50+ очков это лямов 6 всего.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий