«Эдмонтон» и «Калгари» представили ретроформу на матч «Классики наследия» на открытом воздухе

Теги Калгари Эдмонтон НХЛ Классика наследия игровая форма стиль Хоккей

«Эдмонтон» и «Калгари» показали ретроформу на матч «Классики наследия» .

Игра регулярного чемпионата между «Ойлерс» и «Флэймс» пройдет в Эдмонтоне на открытом воздухе 29 октября. 

Комплекты обоих клубов вдохновлены дизайном формы команд, выступавших в этих городах в прошлом. 

«Эдмонтон» взял за основу форму «Эдмонтон Меркьюрис». Эта команда под флагом сборной Канады выиграла золотые медали Олимпиады в Осло в 1952 году.

«Калгари» опирался на комплект «Калгари Стампедерс», выступавших в профессиональной лиге WHL в 1950-60-е годы.

Фото: официальный сайт НХЛ.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий