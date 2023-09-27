«Эдмонтон» и «Калгари» представили ретроформу на матч «Классики наследия» на открытом воздухе

«Эдмонтон» и «Калгари» показали ретроформу на матч «Классики наследия» .

Игра регулярного чемпионата между «Ойлерс» и «Флэймс» пройдет в Эдмонтоне на открытом воздухе 29 октября.

Комплекты обоих клубов вдохновлены дизайном формы команд, выступавших в этих городах в прошлом.

«Эдмонтон» взял за основу форму «Эдмонтон Меркьюрис». Эта команда под флагом сборной Канады выиграла золотые медали Олимпиады в Осло в 1952 году.

«Калгари» опирался на комплект «Калгари Стампедерс», выступавших в профессиональной лиге WHL в 1950-60-е годы.

Фото: официальный сайт НХЛ.