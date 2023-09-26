Ларионов о победе 4:1 над «Витязем»: «Любой матч в КХЛ требует полной самоотдачи. Спасибо ребятам в «Торпедо» за достойную игру и красивые голы»

Теги Витязь Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов поблагодарил хоккеистов «Торпедо» за победу над «Витязем».

«Торпедо» одержало победу со счетом 4:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Поздравления нашей команде, ребятам, болельщикам, которые были на игре, тем, кто смотрел игру по телевидению.

И, конечно, сопернику, который находится не в самой простой ситуации – ребята стараются, хотят вернуться в то состояние души, когда будут выигрывать.

Поэтому мы понимали, что расслабляться нельзя. Потому что любой матч, который проходит в КХЛ, требует полной самоотдачи. В этом плане спасибо им за хорошую игру.

И в то же время нашим ребятам – за то, что провели матч достойно, выиграли, забили красивые голы и принесли два очка команде», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов на пресс-конференции.

«Торпедо» забило «Витязю» после трехходовки в касание – отличился защитник Бокун. В атаке участвовали все 5 игроков, Ларионов-младший и Атанасов не получили ассисты

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3 комментария

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Ноябрьский Набат
Тотальное уничтожение во 2-ом периоде🔥
Молодёжь потреплет нервишки в этом году всем клубам КХЛ✊
+4
0
+4
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Dundee
Красавчики. Спасибо за победу ребят 👍🔥
+2
0
+2
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Rio de Janeiro
2 гол в стиле Русской пятёрки)
0
0
0
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