Ларионов о победе 4:1 над «Витязем»: «Любой матч в КХЛ требует полной самоотдачи. Спасибо ребятам в «Торпедо» за достойную игру и красивые голы»

Игорь Ларионов поблагодарил хоккеистов «Торпедо» за победу над «Витязем».

«Торпедо» одержало победу со счетом 4:1 в игре Фонбет чемпионата .

«Поздравления нашей команде, ребятам, болельщикам, которые были на игре, тем, кто смотрел игру по телевидению.

И, конечно, сопернику, который находится не в самой простой ситуации – ребята стараются, хотят вернуться в то состояние души, когда будут выигрывать.

Поэтому мы понимали, что расслабляться нельзя. Потому что любой матч, который проходит в КХЛ, требует полной самоотдачи. В этом плане спасибо им за хорошую игру.

И в то же время нашим ребятам – за то, что провели матч достойно, выиграли, забили красивые голы и принесли два очка команде», – сказал главный тренер « » на пресс-конференции.

«Торпедо» забило «Витязю» после трехходовки в касание – отличился защитник Бокун. В атаке участвовали все 5 игроков, Ларионов-младший и Атанасов не получили ассисты