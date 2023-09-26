Федотов о поражениях ЦСКА: «Всем надо вылезать из окопов. Многие вещи не складываются, рисунок оставляет желать лучшего»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов прокомментировал поражения ЦСКА в чемпионате КХЛ.

ЦСКА проиграл «Северстали» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Команда проиграла 7 из 11 матчей в этом сезоне.

– Не обидно, что одна маленькая помарка во втором голе, и партнеры не смогли отстоять, выручить и забить больше, чем одну шайбу?

– Да, допускаем одни и те же ошибки, которые приводят нас к проигрышным матчам.

Пока не складываются многие вещи. Неприятный осадок, на одни и те же грабли наступать.

Вроде все разбираем, делаем анализ, но раз за разом нас преследует черное пятно.

Поэтому каждому нужно начать строже с себя, мы сейчас провели анализ, посмотрели в зеркало, что каждый сделает для того, чтобы не проиграть момент, помочь партнеру, сыграть более грамотно.

Потому что голы не идут, уверенности нет, комбинаций нет, рисунок оставляет желать лучшего.

Пока надо от простого находить игру, лидерам вылезать из окопов, нам всем и на себе тащить это бремя, потому что никто, кроме нас. Поддержки не будет со стороны, – сказал голкипер ЦСКА Иван Федотов.

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3 комментария

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Mihamoscow
Уже не чёрное пятно , а прям квадрат Малевича ..🤷🏾‍♂️
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SergeyFedorov93
Неприятный осадок? Возвращайся в армию, там приятный осадок.
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