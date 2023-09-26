Козырев о победе: «Не секрет, что ЦСКА – флагман нашего хоккея. «Северсталь» сдала экзамен на отлично – играла в своем стиле»

Андрей Козырев заявил, что «Северсталь» сдала экзамен в матче с ЦСКА.

Команда одержала победу со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата .

– Хорошая игра получилась. Не секрет, что является флагманом нашего хоккея.

Отрадно, что мы этот экзамен сегодня сдали на отлично. Мы старались играть в своем стиле – за счет комбинаций, за счет контроля шайбы. Передавали ее быстро.

В первом периоде нам это очень хорошо удалось, во втором соперник пытался переломить ход матча, немного они нас поприжали, а мы сыграли академично, отдавали лишние передачи, когда нужно было бросать. Но это свойственно молодым ребятам.

– Почему « » провела всего один силовой прием?

– У нас не было установки «не хитовать». Возможно, мы больше играли с шайбой, контролировали ее. Главное – выигрывать единоборства, стыки.

– Кого бы хотел заполучить из ЦСКА?

– Меня устраивают ребята, которые есть у нас в составе. Мы никем не заинтересованы из ЦСКА, – сказал главный тренер «Северстали» .