Козырев о победе: «Не секрет, что ЦСКА – флагман нашего хоккея. «Северсталь» сдала экзамен на отлично – играла в своем стиле»
Андрей Козырев заявил, что «Северсталь» сдала экзамен в матче с ЦСКА.
Команда одержала победу со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хорошая игра получилась. Не секрет, что ЦСКА является флагманом нашего хоккея.
Отрадно, что мы этот экзамен сегодня сдали на отлично. Мы старались играть в своем стиле – за счет комбинаций, за счет контроля шайбы. Передавали ее быстро.
В первом периоде нам это очень хорошо удалось, во втором соперник пытался переломить ход матча, немного они нас поприжали, а мы сыграли академично, отдавали лишние передачи, когда нужно было бросать. Но это свойственно молодым ребятам.
– Почему «Северсталь» провела всего один силовой прием?
– У нас не было установки «не хитовать». Возможно, мы больше играли с шайбой, контролировали ее. Главное – выигрывать единоборства, стыки.
– Кого бы хотел заполучить из ЦСКА?
– Меня устраивают ребята, которые есть у нас в составе. Мы никем не заинтересованы из ЦСКА, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
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