«Трактор» отправил Марушева в ВХЛ набирать форму после травмы

Теги Трактор Челмет травмы КХЛ ВХЛ Максим Марушев Хоккей

«Трактор» отправил форварда Максима Марушева в ВХЛ набирать форму после травмы.

24-летний нападающий, пришедший в челябинский клуб из системы «Вегаса», еще не играл в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. 

Хоккеист выведен из списка травмированных и командирован в «Челмет» для набора игровой формы. 

Согласно регламенту, максимальный срок пребывания хоккеиста в команде ВХЛ – 21 день.

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2 комментария

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Анатолий Чавыкин
А Анвара с собой не возьмёт?
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Clever_mind
Вообще то он пришёл путем аренды из системы Ак Барса, а не Вегаса.
С Анваром никакого прогресса у Марушева не будет. Он ему выдаст соперную лопатку и заставит долбить лёд и рыть траншею у своих ворот. Непонятно на что в Казани рассчитывали, отдавая его в аренду к Анвару
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