«Трактор» отправил Марушева в ВХЛ набирать форму после травмы

«Трактор» отправил форварда Максима Марушева в ВХЛ набирать форму после травмы.

24-летний нападающий, пришедший в челябинский клуб из системы «Вегаса», еще не играл в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

Хоккеист выведен из списка травмированных и командирован в « » для набора игровой формы.

Согласно регламенту, максимальный срок пребывания хоккеиста в команде – 21 день.