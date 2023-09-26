«Трактор» отправил Марушева в ВХЛ набирать форму после травмы
«Трактор» отправил форварда Максима Марушева в ВХЛ набирать форму после травмы.
24-летний нападающий, пришедший в челябинский клуб из системы «Вегаса», еще не играл в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.
Хоккеист выведен из списка травмированных и командирован в «Челмет» для набора игровой формы.
Согласно регламенту, максимальный срок пребывания хоккеиста в команде ВХЛ – 21 день.
С Анваром никакого прогресса у Марушева не будет. Он ему выдаст соперную лопатку и заставит долбить лёд и рыть траншею у своих ворот. Непонятно на что в Казани рассчитывали, отдавая его в аренду к Анвару