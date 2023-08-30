«У американцев менталитет, что говорят «все хорошо», а на самом деле по-другому. До приближения к НХЛ не доходило». Марушев о системе «Вегаса»

Максим Марушев рассказал о менталитете .

24-летний нападающий провел 2 сезона в системе « ».

– Есть понимание, почему на второй сезон у вас не произошло скачка по статистике?

– Честно, сложно ответить на этот вопрос. У нас в принципе команда не очень отыграла второй сезон, мы очень много проигрывали. Было реально сложно выбираться из этой ситуации. Не только у меня не шла игра, а у многих ребят.

– Был момент, когда оказались максимально близки к ?

– До этого даже не доходило. Хотя многие говорили, что все хорошо, что все идет по плану. Но у американцев такой менталитет, что говорят «все хорошо», а на самом деле по-другому. Наверное, что-то недоговаривали.

– В чем прибавили в системе «Вегаса»?

– Посмотрим, как начнется регулярка. Мне реально очень интересно посмотреть, как я буду действовать в . Когда сыграл одну игру, мне было непросто - сказался большой перерыв. Нужно время на адаптацию, на притирку к партнерам, – сказал форвард « ».