«У американцев менталитет, что говорят «все хорошо», а на самом деле по-другому. До приближения к НХЛ не доходило». Марушев о системе «Вегаса»

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Максим Марушев рассказал о менталитете .

24-летний нападающий провел 2 сезона в системе «Вегаса». 

– Есть понимание, почему на второй сезон у вас не произошло скачка по статистике?

– Честно, сложно ответить на этот вопрос. У нас в принципе команда не очень отыграла второй сезон, мы очень много проигрывали. Было реально сложно выбираться из этой ситуации. Не только у меня не шла игра, а у многих ребят.

– Был момент, когда оказались максимально близки к НХЛ?

– До этого даже не доходило. Хотя многие говорили, что все хорошо, что все идет по плану. Но у американцев такой менталитет, что говорят «все хорошо», а на самом деле по-другому. Наверное, что-то недоговаривали.

– В чем прибавили в системе «Вегаса»?

– Посмотрим, как начнется регулярка. Мне реально очень интересно посмотреть, как я буду действовать в КХЛ. Когда сыграл одну игру, мне было непросто - сказался большой перерыв. Нужно время на адаптацию, на притирку к партнерам, – сказал форвард «Трактора». 

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