Максим Марушев: «Трактор» будет играть в атакующий хоккей. Прошлогодний результат — совсем не то, чего мы хотим»

Теги Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Максим Марушев Хоккей

Максим Марушев заявил, что «Трактор» хочет выступить лучше, чем в прошлом сезоне.

«Наш тренер хочет, чтобы шайба ходила быстрее в чужой зоне, чтобы мы постоянно угрожали воротам. Не думаю, что Гатиятулин хочет играть от обороны. Анвар Рафаилович всегда просит нас идти в прессинг. «Трактор» будет играть в атакующий хоккей.

Можно ли назвать нас максимально голодной командой? Да, особенно после прошлого сезона. Прошлогодний результат (9-е место на Востоке – прим. Sports.ru) — это совсем не то, чего мы хотим. В Челябинске собралась неплохая команда. Мы верим, что результат в новом сезоне будет гораздо лучше», – сказал форвард «Трактора».

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2 комментария

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Владимир
Парни, давайте!!! Мы верим в Вас!!
+2
0
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Sergey2517
За Трактор 🚜 😎
0
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