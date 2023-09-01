Максим Марушев: «Трактор» будет играть в атакующий хоккей. Прошлогодний результат — совсем не то, чего мы хотим»

Максим Марушев заявил, что «Трактор» хочет выступить лучше, чем в прошлом сезоне.

«Наш тренер хочет, чтобы шайба ходила быстрее в чужой зоне, чтобы мы постоянно угрожали воротам. Не думаю, что хочет играть от обороны. Анвар Рафаилович всегда просит нас идти в прессинг. «Трактор» будет играть в атакующий хоккей.

Можно ли назвать нас максимально голодной командой? Да, особенно после прошлого сезона. Прошлогодний результат (9-е место на Востоке – прим. Sports.ru) — это совсем не то, чего мы хотим. В Челябинске собралась неплохая команда. Мы верим, что результат в новом сезоне будет гораздо лучше», – сказал форвард « ».