Марушев о Вегасе: «Игровые автоматы даже на заправках. Постоянно видишь, как люди проигрывают деньги. Приезжают тратить и развлекаться»

Максим Марушев рассказал о ситуации с игроманией в Лас-Вегасе.

24-летний нападающий провел 2 сезона в системе « ».

– Как вам сам Лас-Вегас?

– Основа играет в самом центре города. Там рядом со стадионом все центральные улицы - буквально в десяти минутах. В дни матчей там был серьезный ажиотаж. Еще там рядом находится стадион для американского футбола. Поэтому в дни матчей в центре всегда были большие пробки. Если матч начинается, то в центр лучше не заезжать.

А так все круто. Все светится: и здания, и сама арена. Вегас очень разрастается с каждым годом: строятся новые здания, дорожает недвижимость. Туда съезжаются люди отовсюду. Если говорить про Хендерсон, то это, по сути, район Вегаса. Там нам тоже построили арену, которая похожа на энхаэловские арены в миниатюре.

– Банальный вопрос. Как часто ходили в казино?

– Да я не любитель этого. Заходил в гостиницы, и там абсолютно везде были казино. Игровые автоматы стояли даже на заправках. Люди приезжали заправить машину, садились за автомат и заигрывались. Там постоянно видишь, как люди проигрывают деньги. Но это Вегас. Если у людей есть какое-то накопленное состояние, то они приезжают тратить его и развлекаться именно сюда, – рассказал форвард « ».