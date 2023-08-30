Марушев о Вегасе: «Игровые автоматы даже на заправках. Постоянно видишь, как люди проигрывают деньги. Приезжают тратить и развлекаться»

Теги Трактор НХЛ КХЛ Вегас Спорт-Экспресс Максим Марушев деньги Хендерсон Хоккей

Максим Марушев рассказал о ситуации с игроманией в Лас-Вегасе.

24-летний нападающий провел 2 сезона в системе «Вегаса». 

– Как вам сам Лас-Вегас?

– Основа играет в самом центре города. Там рядом со стадионом все центральные улицы - буквально в десяти минутах. В дни матчей там был серьезный ажиотаж. Еще там рядом находится стадион для американского футбола. Поэтому в дни матчей в центре всегда были большие пробки. Если матч начинается, то в центр лучше не заезжать.

А так все круто. Все светится: и здания, и сама арена. Вегас очень разрастается с каждым годом: строятся новые здания, дорожает недвижимость. Туда съезжаются люди отовсюду. Если говорить про Хендерсон, то это, по сути, район Вегаса. Там нам тоже построили арену, которая похожа на энхаэловские арены в миниатюре.

– Банальный вопрос. Как часто ходили в казино?

– Да я не любитель этого. Заходил в гостиницы, и там абсолютно везде были казино. Игровые автоматы стояли даже на заправках. Люди приезжали заправить машину, садились за автомат и заигрывались. Там постоянно видишь, как люди проигрывают деньги. Но это Вегас. Если у людей есть какое-то накопленное состояние, то они приезжают тратить его и развлекаться именно сюда, – рассказал форвард «Трактора». 

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6 комментариев

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Вадим Сидоров
Ответ e1ther - e1ther
кто это и почему его так много?) Балабанова знаю)))а вот марушева, нет)че за реклама)
Марусева знаю (вёл программу "Пойми Меня"), а Марушева нет-)
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Вадим Сидоров
В моей жизни был один азарт в 6 классе, когда я во время осенних каникул много денег потерял на моментальные лотереи - где стирать ногтем
Купил билетов 25, а выиграл 7. И все выигрышные билеты были равны стоимости билета. И плюнул на это дело.
Лучше в компец порубиться - да ничего не заработаешь, но и ничего не потеряешь.
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e1ther - e1ther
Ответ Вадим Сидоров
Марусева знаю (вёл программу "Пойми Меня"), а Марушева нет-)
согласен)))
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Серый
Ответ e1ther - e1ther
кто это и почему его так много?) Балабанова знаю)))а вот марушева, нет)че за реклама)
развивайся, кроме Ови и Кузи тоже есть игроки)
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e1ther - e1ther
Ответ Вадим Сидоров
В моей жизни был один азарт в 6 классе, когда я во время осенних каникул много денег потерял на моментальные лотереи - где стирать ногтем Купил билетов 25, а выиграл 7. И все выигрышные билеты были равны стоимости билета. И плюнул на это дело. Лучше в компец порубиться - да ничего не заработаешь, но и ничего не потеряешь.
это хорошо, что ты до азартных игр не добрался)два раза спотыкался,но сумел пройти мимо букмексерских контор,ибо болеть,не фанатеть)
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