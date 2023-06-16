Саттер, вероятно, применял физическую силу против хоккеиста «Калгари» во время матча. Клуб проводил внутреннее расследование
Дэррил Саттер, вероятно, применял физическую силу к хоккеисту «Калгари».
Канадский клуб отправил специалиста в отставку после того, как «Флэймс» не вышли в плей-офф в нынешнем сезоне.
Как пишет The Athletic, в ноябре прошлого года «Калгари» начал внутреннее расследование из-за инцидента, в котором Дэррил Саттер якобы вступил в физический контакт с игроком на скамейке запасных во время игры.
Хоккеистов и сотрудников команды опросили о предполагаемом инциденте.
По данным источников, игрок сказал партнерам по команде о том, что этим действием тренер не пересек черту дозволенного, и он не хотел, чтобы дело обострялось.
Саттер отверг обвинения: «Совершенно очевидно, что все, кто меня знает, понимают, что это неправда. Это разочаровывает».
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