Саттер, вероятно, применял физическую силу против хоккеиста «Калгари» во время матча. Клуб проводил внутреннее расследование

Теги Калгари Дэррил Саттер НХЛ Хоккей

Дэррил Саттер, вероятно, применял физическую силу к хоккеисту «Калгари».

Канадский клуб отправил специалиста в отставку после того, как «Флэймс» не вышли в плей-офф в нынешнем сезоне.

Как пишет The Athletic, в ноябре прошлого года «Калгари» начал внутреннее расследование из-за инцидента, в котором Дэррил Саттер якобы вступил в физический контакт с игроком на скамейке запасных во время игры.

Хоккеистов и сотрудников команды опросили о предполагаемом инциденте.

По данным источников, игрок сказал партнерам по команде о том, что этим действием тренер не пересек черту дозволенного, и он не хотел, чтобы дело обострялось.

Саттер отверг обвинения: «Совершенно очевидно, что все, кто меня знает, понимают, что это неправда. Это разочаровывает».

2 комментария

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Jeff Lebowski
Склонял к сожительству прямо на скамейке.
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dosatuy
Саттер такой. Мог и двинуть. Возможно Юбердо.
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