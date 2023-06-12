Хаска назначен главным тренером «Калгари». Он сменил Саттера

Теги Калгари Дэррил Саттер НХЛ Райан Хаска Хоккей

Райан Хаска возглавил «Калгари».

Специалист стал 24-м главным тренером в истории организации. Райан Хаска сменил Дэррила Саттера на посту главного тренера «Флэймс».

47-летний специалист отработал девять сезонов в системе канадского клуба.

Хаска в последние пять сезонов был ассистентом главного тренера и отвечал за игру в меньшинстве (81,7% за этот период – 6-й показатель в НХЛ).

Ранее он четыре сезона руководил фарм-клубом «Флэймс» в АХЛ. До прихода в клуб выиграл Мемориальный кубок с «Келоуной» в 2009 году. 

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