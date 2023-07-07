Лучич о Дэрриле Саттере: «Я его фанат. Да, он старомоден и на своей волне, но это лучший и самый умный из всех моих тренеров»

Милан Лучич сказал, что хорошо относится к бывшему тренеру «Калгари» Дэррилу Саттеру.

63-летний специалист был уволен из « » после невыхода клуба в плей-офф в минувшем сезоне.

Сообщалось, что некоторые игроки «Флэймс» отозвали запросы на обмен после увольнения тренера.

«Я его фанат. Это лучший и самый умный из всех моих тренеров. Я никогда не видел, чтобы кто-то еще так разбирал игру, так составлял план на матч.

Думаю, именно поэтому у него есть победы в Кубке Стэнли. Что касается общения с игроками (смеется)... тут все очень интересно.

Да, он старомоден и на своей волне, но у меня остались только хорошие впечатления от работы с ним», – сказал форвард, перешедший в «Бостон» из «Калгари» в межсезонье.

дважды выиграл с « » (2012, 2014).

Задоров об увольнении Саттера: «Он не подходил «Калгари» в данный момент. Когда инвестируешь в игроков 50-80 млн долларов, то делаешь выбор в их пользу»