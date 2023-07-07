Лучич о Дэрриле Саттере: «Я его фанат. Да, он старомоден и на своей волне, но это лучший и самый умный из всех моих тренеров»

Теги Кубок Стэнли Калгари Лос-Анджелес Дэррил Саттер НХЛ Милан Лучич Хоккей

Милан Лучич сказал, что хорошо относится к бывшему тренеру «Калгари» Дэррилу Саттеру.

63-летний специалист был уволен из «Калгари» после невыхода клуба в плей-офф в минувшем сезоне. 

Сообщалось, что некоторые игроки «Флэймс» отозвали запросы на обмен после увольнения тренера. 

«Я его фанат. Это лучший и самый умный из всех моих тренеров. Я никогда не видел, чтобы кто-то еще так разбирал игру, так составлял план на матч. 

Думаю, именно поэтому у него есть победы в Кубке Стэнли. Что касается общения с игроками (смеется)... тут все очень интересно. 

Да, он старомоден и на своей волне, но у меня остались только хорошие впечатления от работы с ним», – сказал форвард, перешедший в «Бостон» из «Калгари» в межсезонье. 

Саттер дважды выиграл Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом» (2012, 2014). 

Задоров об увольнении Саттера: «Он не подходил «Калгари» в данный момент. Когда инвестируешь в игроков 50-80 млн долларов, то делаешь выбор в их пользу»

2 комментария

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Громовася
ну наверное игрок с почти 1200 матчей в
НХЛ не просто так говорит.
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Громовася
Слова Кожевникова у нас - авторитет, слова его дочи- депутатки- авторитет)))))))))Слова мужа великой легкоатлетки (бегуньи) -великого поклонника нашей плавчихи- мантра)))))
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