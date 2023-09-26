Леонтьев о 5:6 от «Барыса»: «Игра кость в кость. «Нефтехимик» мог в основное время выиграть, но пропустил в овертайме»

Олег Леонтьев оценил поражение «Нефтехимика» от «Барыса» (5:6 ОТ) в КХЛ.

– Очень интересный матч, зрелищный. Два конкурента за выход в плей-офф. Нам пора подниматься, и ребята сражались здорово.

Команде соперника тоже надо отдать должное, вышла очень заряженной на эту игру. Сегодня была игра кость в кость. Могли и в основное [время] выиграть. К сожалению, в овертайме пропустили.

Можно поздравить с дебютом Хоружева, передачу голевую отдал. И Филипп [Долганов] неплохо отыграл, и вся команда здорово сражалась.

К сожалению, травму получил Жукенов, не знаю, насколько серьезную. А так как у нас короткая скамейка, для нас это потеря. Готовимся к следующему матчу с не менее серьезным соперником [«Амуром»].

– В третьем периоде, когда соперник поменял вратаря, тоже не было желания поменять Долганова? Было видно, что игроки « » со всех сторон начали набрасывать и вратарь наелся?

– Не думаю, что была бы хорошая идея выпустить под конец матча неподготовленного холодного голкипера, – сказал главный тренер « ».