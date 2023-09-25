КХЛ. СКА в гостях у «Адмирала», московское «Динамо» сыграет с «Сибирью», «Авангард» против «Автомобилиста»
СКА сыграет в гостях с «Адмиралом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Московское «Динамо» встретится на выезде с «Сибирью», «Авангард» – с «Автомобилистом», «Локомотив» примет «Металлург».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 25 сентября, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 25 сентября, 15.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 25 сентября, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.30, «Арена-2000»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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