КХЛ. СКА в гостях у «Адмирала», московское «Динамо» сыграет с «Сибирью», «Авангард» против «Автомобилиста»

СКА сыграет в гостях с «Адмиралом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Московское « » встретится на выезде с «Сибирью», « » – с « », « » примет « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ