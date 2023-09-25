КХЛ. СКА в гостях у «Адмирала», московское «Динамо» сыграет с «Сибирью», «Авангард» против «Автомобилиста»

Теги Авангард Металлург Мг Сибирь Локомотив Лада Нефтехимик СКА Трактор Автомобилист результаты матчей КХЛ Барыс Динамо Адмирал Хоккей

СКА сыграет в гостях с «Адмиралом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Московское «Динамо» встретится на выезде с «Сибирью», «Авангард» – с «Автомобилистом», «Локомотив» примет «Металлург».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – СКА
Дата проведения
25 сентября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

Сибирь – Динамо Москва
Дата проведения
25 сентября, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Автомобилист – Авангард
Дата проведения
25 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Лада – Трактор
Дата проведения
25 сентября, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

Нефтехимик – Барыс
Дата проведения
25 сентября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

Локомотив – Металлург Мг
Дата проведения
25 сентября, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

6 комментариев

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fedorksv1961@icloud.com
Ответ Xell
За Адмирал и Магнитку!
А я за последний матч Анвара в Тракторе!
+1
0
+1
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Xell
За Адмирал и Магнитку!
+1
-1
0
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Александр Трофимов
За Сибирь, Удачи и Победы.
0
0
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Bashibuzuck
Берегись Автомобиля✊✊✊
0
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0
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Мадина Уйгурова
Весь Челябинск за Ладу, вы поняли зачем
0
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