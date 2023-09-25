Оберг забил три гола «Нефтехимику». «Барыс» – в тройке лидеров КХЛ по количеству хет-триков
Понтус Оберг сделал хет-трик в игре с «Нефтехимиком».
«Нефтехимик» и «Барыс» проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий казахстанского клуба Понтус Оберг сделал хет-трик, забросив по одной шайбе в каждой из трех периодов. Швед отличался на 13-й, 26-й и 44-й минутах игры.
Форвард записал на свой счет 9 (6+3) очков в 10 матчах за «Барыс» в нынешнем сезоне.
Также это 20-й хет-трик среди шведских игроков в КХЛ и 33-й для хоккеистов «Барыса».
Клубы-лидеры по хет-трикам в КХЛ: СКА (36), «Металлург» и «Барыс» (по 33), «Динамо» Москва (28), «Салават Юлаев» и «Ак Барс» (по 25).
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