Оберг забил три гола «Нефтехимику». «Барыс» – в тройке лидеров КХЛ по количеству хет-триков

Понтус Оберг сделал хет-трик в игре с «Нефтехимиком».

« » и «Барыс» проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий казахстанского клуба сделал хет-трик, забросив по одной шайбе в каждой из трех периодов. Швед отличался на 13-й, 26-й и 44-й минутах игры.

Форвард записал на свой счет 9 (6+3) очков в 10 матчах за «Барыс» в нынешнем сезоне.

Также это 20-й хет-трик среди шведских игроков в КХЛ и 33-й для хоккеистов « ».

Клубы-лидеры по хет-трикам в : СКА (36), «Металлург» и «Барыс» (по 33), «Динамо» Москва (28), «Салават Юлаев» и «Ак Барс» (по 25).