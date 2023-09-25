Оберг забил три гола «Нефтехимику». «Барыс» – в тройке лидеров КХЛ по количеству хет-триков

Теги Нефтехимик видео КХЛ Барыс Понтус Оберг Хоккей

Понтус Оберг сделал хет-трик в игре с «Нефтехимиком».

«Нефтехимик» и «Барыс» проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий казахстанского клуба Понтус Оберг сделал хет-трик, забросив по одной шайбе в каждой из трех периодов. Швед отличался на 13-й, 26-й и 44-й минутах игры.

Форвард записал на свой счет 9 (6+3) очков в 10 матчах за «Барыс» в нынешнем сезоне.

Также это 20-й хет-трик среди шведских игроков в КХЛ и 33-й для хоккеистов «Барыса».

Клубы-лидеры по хет-трикам в КХЛ: СКА (36), «Металлург» и «Барыс» (по 33), «Динамо» Москва (28), «Салават Юлаев» и «Ак Барс» (по 25).

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rio de Janeiro
Швед здорового человека)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий