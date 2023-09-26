Форвард «Зенита» Сергеев о КХЛ: «Приятно удивляет «Торпедо» с Ларионовым. Интересную игру показывают, и тренер очень интересный»
Ивану Сергееву нравится игра «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
— Не секрет что вам нравится хоккей. Продолжаете следить за ним в новом сезоне?
— Да, когда есть возможность. Если вы про новый сезон в КХЛ, то очень приятно удивляет нижегородское «Торпедо» с Игорем Ларионовым. Интересную игру показывают, и тренер, на мой взгляд, очень интересный, — сказал форвард «Зенита».
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