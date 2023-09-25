Гендиректор «Торпедо» о контракте с Ларионовым: «Конечно, мы хотели бы его сохранить. Как я понял, ему все нравится. У него свои мысли и большие амбиции»

Гендиректор «Торпедо» высказался о контракте тренера Игоря Ларионова.

– продлил контракт с « », но вдруг он следующим летом уйдет в другой клуб?

– Если честно, мы с Игорем Николаевичем не обсуждали детально этот вопрос по поводу следующего года. Думаю, чуть попозже обсудим, когда время будет.

Конечно, мы хотели бы Ларионова сохранить. На сегодняшний момент, как я понял, ему все нравится – и в городе, и в команде. У него свои мысли и большие амбиции.

Цели самые высокие – это только победа. Но вопрос пока открытый, и посмотрим, как все будет, – сказал генеральный директор «Торпедо» .