Гендиректор «Торпедо» о контракте с Ларионовым: «Конечно, мы хотели бы его сохранить. Как я понял, ему все нравится. У него свои мысли и большие амбиции»
Гендиректор «Торпедо» высказался о контракте тренера Игоря Ларионова.
– Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо», но вдруг он следующим летом уйдет в другой клуб?
– Если честно, мы с Игорем Николаевичем не обсуждали детально этот вопрос по поводу следующего года. Думаю, чуть попозже обсудим, когда время будет.
Конечно, мы хотели бы Ларионова сохранить. На сегодняшний момент, как я понял, ему все нравится – и в городе, и в команде. У него свои мысли и большие амбиции.
Цели самые высокие – это только победа. Но вопрос пока открытый, и посмотрим, как все будет, – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.
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