«Сан-Хосе» подписал договоры с Годеттом (2 года, 2 млн за сезон) и Курашевым (1 год, 1,2 млн)
Филипп Курашев и Адам Годетт пополнили состав «Сан-Хосе».
28-летний Адам Годетт подписал с клубом соглашение на два года. Средняя зарплата нападающего составит два миллиона долларов за сезон.
В прошлом сезоне американец выступал за «Оттаву» и набрал 26 (19+7) очков при полезности «плюс 12» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.
25-летний Филипп Курашев договорился с «Шаркс» о контракте на один сезон. Оклад форварда составит 1,2 миллиона долларов.
В минувшем сезоне швейцарец играл за «Чикаго» и отметился 14 (7+7) баллами при полезности «минус 28» в 51 игре регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Сан-Хосе»
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