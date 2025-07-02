«Сан-Хосе» подписал договоры с Годеттом (2 года, 2 млн за сезон) и Курашевым (1 год, 1,2 млн)

Филипп Курашев и Адам Годетт пополнили состав «Сан-Хосе».

28-летний Адам Годетт подписал с клубом соглашение на два года. Средняя зарплата нападающего составит два миллиона долларов за сезон.

В прошлом сезоне американец выступал за «Оттаву» и набрал 26 (19+7) очков при полезности «плюс 12» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

25-летний Филипп Курашев договорился с «Шаркс» о контракте на один сезон. Оклад форварда составит 1,2 миллиона долларов.

В минувшем сезоне швейцарец играл за «Чикаго » и отметился 14 (7+7) баллами при полезности «минус 28» в 51 игре регулярного чемпионата.