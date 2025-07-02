«Эдмонтон» подписал вратаря Томкинса и защитника Стиллмана. Это два двусторонних контракта с зарплатой 775 тысяч долларов
Мэтт Томкинс и Райли Стиллман перешли в «Эдмонтон».
31-летний голкипер и 27-летний защитник подписали двухлетнее соглашения с зарплатой 775 тысяч долларов.
Оба контракта являются двусторонними.
Мэтт Томкинс провел 26 матчей за «Сиракьюз» в прошлом сезоне АХЛ, пропуская в среднем 2,55 шайбы и отражая 90,7% бросков.
Райли Стиллман сыграл 5 игр за «Каролину» в минувшем регулярном чемпионате НХЛ. В АХЛ хоккеист провел 35 матчей за «Чикаго Вулвс» и отметился 9 (3+6) баллами.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Эдмонтона»
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