«Эдмонтон» подписал вратаря Томкинса и защитника Стиллмана. Это два двусторонних контракта с зарплатой 775 тысяч долларов

Мэтт Томкинс и Райли Стиллман перешли в «Эдмонтон».

31-летний голкипер и 27-летний защитник подписали двухлетнее соглашения с зарплатой 775 тысяч долларов.

Оба контракта являются двусторонними.

Мэтт Томкинс провел 26 матчей за «Сиракьюз » в прошлом сезоне АХЛ, пропуская в среднем 2,55 шайбы и отражая 90,7% бросков.

Райли Стиллман сыграл 5 игр за «Каролину» в минувшем регулярном чемпионате НХЛ . В АХЛ хоккеист провел 35 матчей за «Чикаго Вулвс » и отметился 9 (3+6) баллами.