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Евгений Свечников перешел в «Амур». 19-й номер драфта НХЛ подписал однолетний контракт

Евгений Свечников продолжит карьеру в «Амуре».

28-летний нападающий подписал соглашение на один сезон с дальневосточным клубом.

Об этом сообщило агентство Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста

В прошлом сезоне Евгений Свечников выступал за «Торпедо».

19-й номер драфта НХЛ-2015 набрал 24 (13+11) очка в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина хоккеист провел три игры и не сделал результативных действий.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал агентства Winners Hockey Agency
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