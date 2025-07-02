Евгений Свечников перешел в «Амур». 19-й номер драфта НХЛ подписал однолетний контракт

Евгений Свечников продолжит карьеру в «Амуре».

28-летний нападающий подписал соглашение на один сезон с дальневосточным клубом.

Об этом сообщило агентство Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста

В прошлом сезоне Евгений Свечников выступал за «Торпедо ».

19-й номер драфта НХЛ-2015 набрал 24 (13+11) очка в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф Кубка Гагарина хоккеист провел три игры и не сделал результативных действий.