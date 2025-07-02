Евгений Свечников перешел в «Амур». 19-й номер драфта НХЛ подписал однолетний контракт
Евгений Свечников продолжит карьеру в «Амуре».
28-летний нападающий подписал соглашение на один сезон с дальневосточным клубом.
Об этом сообщило агентство Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста
В прошлом сезоне Евгений Свечников выступал за «Торпедо».
19-й номер драфта НХЛ-2015 набрал 24 (13+11) очка в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина хоккеист провел три игры и не сделал результативных действий.
Опубликовал: Никита Надёжин
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