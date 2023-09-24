Ларионов о 4:3 с минским «Динамо»: «Матч был усложнен большим количеством удалений. Благодарю соперника за возвращение в игру, они дали глоток воздуха болельщикам»

Теги Торпедо болельщики Игорь Ларионов Динамо Минск КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов высказался после матча против минского «Динамо» (4:3).

«Сложный матч, который был усложнен большим количеством удалений. Это, наверное, вопрос дисциплины, и мы об этом поговорили после игры.

Благодарю соперника за возвращение в игру, они дали глоток воздуха болельщикам.

Что сказал команде при 3:3? Главное в такой ситуации – сохранять спокойствие. Контроль эмоций и контроль шайбы имеют в такой ситуации огромное значение. Поэтому и сказал, чтобы спокойно доиграли матч до конца, до победы», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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4 комментария

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Михаил Опякин
Спасибо за Торпедо, Профессор
+3
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Machine Head
Торпедо с победой . Игра была тяжелая . Молодцы , что выдюжили . Минску уважение . Ларионов , как всегда вежлив, лаконичен, отдает дань сопернику с уважением . Я просто не могу не сравнить Ларионова , величайшего хоккеиста , член Зала славы в Торонто , член зала славы ИИХФ с великим тренером просмотревшим 800 матчей . Не могу не сравнить что говорит после матча Ларионов , каждый раз уважая соперника и что говорит Роман Борисович . Это просто другой уровень восприятия хоккея , воспитанности , порядочности.
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Андрей Ш
Как всегда,ПРОФЕССОР! У Минска дисциплина хромает и пока командного духа мало,как только Квартальный наладит-тяжело будет с ними!
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ДИОНИС
Поздравляю "Торпедо" с очередной победой! Браво, профессор Ларионов!
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