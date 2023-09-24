Ларионов о 4:3 с минским «Динамо»: «Матч был усложнен большим количеством удалений. Благодарю соперника за возвращение в игру, они дали глоток воздуха болельщикам»

Игорь Ларионов высказался после матча против минского «Динамо» (4:3).

«Сложный матч, который был усложнен большим количеством удалений. Это, наверное, вопрос дисциплины, и мы об этом поговорили после игры.

Благодарю соперника за возвращение в игру, они дали глоток воздуха болельщикам.

Что сказал команде при 3:3? Главное в такой ситуации – сохранять спокойствие. Контроль эмоций и контроль шайбы имеют в такой ситуации огромное значение. Поэтому и сказал, чтобы спокойно доиграли матч до конца, до победы», – сказал главный тренер « » .