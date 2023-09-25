Кравец об 1:5 от «Автомобилиста»: «Индивидуальные ошибки, не выполнение игрового задания. «Авангард» почему-то решил бросать шайбу к себе в зону во 2-м периоде»

Теги Авангард Автомобилист КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец заявил об индивидуальных ошибках игроков «Авангарда».

«Авангард» проиграл «Автомобилисту» (1:5) в матче Фонбет чемпионата. Это третье поражение подряд для команды.

«К сожалению, счет выглядит разгромным, но считаю, что по игре он мог быть другой.

Очень хороший первый период с нашей стороны – практически все время опережали соперника, делали движения вперед, не теряли шайбу.

Во втором периоде почему-то решили бросать ее к себе в зону, терять шайбу. Командные действия были хорошие, но очень много индивидуальных ошибок и не выполнение игрового задания.

В третьем периоде такие два неожиданных гола. Получая удаление, мы сами себе забиваем гол. Потом глупая ошибка в большинстве – и тоже гол.

Но самое главное, что надо стараться играть правильно все три периода и выполнять работу, бороться, не удаляться. Зная силу «Автомобилиста», таких ошибок нельзя допускать.

Много моментов было в первом периоде, которые можно было решить, несколько выходов «2 в 1», которые не закончились даже броском. Здесь надо нападающим брать на себя.

К сожалению, поездка неудачная, хотя во всех играх, особенно в первых двух, могли зацепиться, набрать больше очков, но это хоккей

Не ищем причины, а надо находить выход. Нужно разбираться и тренироваться», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на пресс-конференции.

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9 комментариев

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Владимири Йолкиннен
а что делает мистер Сейфуллин? какую игру в нападении он ставит, когда сам забивал по большим праздникам
+13
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+13
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Антон Фёдоров
может все-таки задать вопрос себе, что вы там тренируете? какую игру ставите? большинство ноль!? даже первое звено никакое! Свитов+Сайфуллин просто дно. Курьянову пора бы самому включаться и разбираться, что происходит.
+9
0
+9
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Слава Лукашев
решили бросать шайбу себе к сожалению(. И это говорит главный тренер. На... я он нужен если без него всё решили? проиграный прошлогодний плэй-офф , этим матчем и другими подтверждает что квалификация тренера уровня "Витязь". команде нужен тренер, а не батька по душам говорящий .
+7
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+6
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Alex Novatsky
Михаил Григорьевич может и не вернуться с выезда
+5
-1
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Den Sh
После такого матча, кроме извинений, и говорить то ничего не нужно, все сами видели этот позор.
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omsk1716
Ответ Антон Фёдоров
может все-таки задать вопрос себе, что вы там тренируете? какую игру ставите? большинство ноль!? даже первое звено никакое! Свитов+Сайфуллин просто дно. Курьянову пора бы самому включаться и разбираться, что происходит.
Курьянов и поставил их на эти должности. По старой дружбе. Может люди они и хорошие, но Свитов никогда игровым интеллектом не блистал, брал за счет характера и агрессии. Считаю что состав у нас хороший, усилил бы только вратарскую позицию. Больше нужны перемены в тренерском составе, которые действительно могут поставить игру, а не только мотивировать.
+3
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Огюст
Как то в целом расслабленно провёл этот матч Авангард и от этого многое не получалось в атаке -зато получилось забить себе в большинстве , вместо того ,что бы соперникам!
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Lahtenpohia
Ответ Alex Novatsky
Михаил Григорьевич может и не вернуться с выезда
к сожалению 100% вернеться
+2
-2
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