Кравец об 1:5 от «Автомобилиста»: «Индивидуальные ошибки, не выполнение игрового задания. «Авангард» почему-то решил бросать шайбу к себе в зону во 2-м периоде»
Михаил Кравец заявил об индивидуальных ошибках игроков «Авангарда».
«Авангард» проиграл «Автомобилисту» (1:5) в матче Фонбет чемпионата. Это третье поражение подряд для команды.
«К сожалению, счет выглядит разгромным, но считаю, что по игре он мог быть другой.
Очень хороший первый период с нашей стороны – практически все время опережали соперника, делали движения вперед, не теряли шайбу.
Во втором периоде почему-то решили бросать ее к себе в зону, терять шайбу. Командные действия были хорошие, но очень много индивидуальных ошибок и не выполнение игрового задания.
В третьем периоде такие два неожиданных гола. Получая удаление, мы сами себе забиваем гол. Потом глупая ошибка в большинстве – и тоже гол.
Но самое главное, что надо стараться играть правильно все три периода и выполнять работу, бороться, не удаляться. Зная силу «Автомобилиста», таких ошибок нельзя допускать.
Много моментов было в первом периоде, которые можно было решить, несколько выходов «2 в 1», которые не закончились даже броском. Здесь надо нападающим брать на себя.
К сожалению, поездка неудачная, хотя во всех играх, особенно в первых двух, могли зацепиться, набрать больше очков, но это хоккей
Не ищем причины, а надо находить выход. Нужно разбираться и тренироваться», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на пресс-конференции.
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