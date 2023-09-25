Кравец об 1:5 от «Автомобилиста»: «Индивидуальные ошибки, не выполнение игрового задания. «Авангард» почему-то решил бросать шайбу к себе в зону во 2-м периоде»

Михаил Кравец заявил об индивидуальных ошибках игроков «Авангарда».

« » проиграл «Автомобилисту» (1:5) в матче Фонбет чемпионата. Это третье поражение подряд для команды.

«К сожалению, счет выглядит разгромным, но считаю, что по игре он мог быть другой.

Очень хороший первый период с нашей стороны – практически все время опережали соперника, делали движения вперед, не теряли шайбу.

Во втором периоде почему-то решили бросать ее к себе в зону, терять шайбу. Командные действия были хорошие, но очень много индивидуальных ошибок и не выполнение игрового задания.

В третьем периоде такие два неожиданных гола. Получая удаление, мы сами себе забиваем гол. Потом глупая ошибка в большинстве – и тоже гол.

Но самое главное, что надо стараться играть правильно все три периода и выполнять работу, бороться, не удаляться. Зная силу « », таких ошибок нельзя допускать.

Много моментов было в первом периоде, которые можно было решить, несколько выходов «2 в 1», которые не закончились даже броском. Здесь надо нападающим брать на себя.

К сожалению, поездка неудачная, хотя во всех играх, особенно в первых двух, могли зацепиться, набрать больше очков, но это хоккей

Не ищем причины, а надо находить выход. Нужно разбираться и тренироваться», – сказал главный тренер «Авангарда» на пресс-конференции.