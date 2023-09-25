«Авангард» проиграл 3-й матч подряд – 1:5 от «Автомобилиста». Дальше – московское «Динамо»

«Авангард» проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравца уступила « » (1:5) в игре Фонбет чемпионата .

Серия поражений команды продлилась до трех матчей. Ранее ястребы проиграли «Сибири» (3:4) и «Нефтехимику» (1:2 ОТ).

На данный момент «Авангард» набрал 11 очков в 9 играх и находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.

Следующий матч « » проведет на выезде против московского « », выигравшего 8 из 11 игр в сезоне.