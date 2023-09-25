«Авангард» проиграл 3-й матч подряд – 1:5 от «Автомобилиста». Дальше – московское «Динамо»
«Авангард» проиграл третий матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Михаила Кравца уступила «Автомобилисту» (1:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Серия поражений команды продлилась до трех матчей. Ранее ястребы проиграли «Сибири» (3:4) и «Нефтехимику» (1:2 ОТ).
На данный момент «Авангард» набрал 11 очков в 9 играх и находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.
Следующий матч «Авангард» проведет на выезде против московского «Динамо», выигравшего 8 из 11 игр в сезоне.
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
- 0:1 – 7 Венгрыжановский (Пьянов, Игумнов)
- 1:1 – 21 Да Коста (Голышев)
- 2:1 – 32 Мэйсек (Осипов, Волк)
- 3:1 – 32 Обидин (Кузнецов, Зборовский)
- 4:1 – 42 Севостьянов ()
- 5:1 – 43 Обидин ()
Проигрывать командам с гораздо меньшим бюджетом и простым составом - сущее безобразие.
Такой слабый и тупообразный в атаке не припомню даже.
Состав конечно тот ещё, ноунеймов хватает.
В концовке убрать вратаря при 5:1 это бред какой то.
На предсезонке надо такие моменты отрабатывать.
Вообщем нужны изменения и корректировки, с Антона Курьянова тоже надо спросить, кого он набрал или кого он позволил набрать.