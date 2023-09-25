«Авангард» проиграл 3-й матч подряд – 1:5 от «Автомобилиста». Дальше – московское «Динамо»

Теги Авангард Автомобилист КХЛ Михаил Кравец Динамо Хоккей

«Авангард» проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравца уступила «Автомобилисту» (1:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Серия поражений команды продлилась до трех матчей. Ранее ястребы проиграли «Сибири» (3:4) и «Нефтехимику» (1:2 ОТ).

На данный момент «Авангард» набрал 11 очков в 9 играх и находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Авангард» проведет на выезде против московского «Динамо», выигравшего 8 из 11 игр в сезоне.

Автомобилист – Авангард 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)
Дата проведения
25 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Венгрыжановский (Пьянов, Игумнов)
1:1 – 21 Да Коста (Голышев)
2:1 – 32 Мэйсек (Осипов, Волк)
3:1 – 32 Обидин (Кузнецов, Зборовский)
4:1 – 42 Севостьянов ()
5:1 – 43 Обидин ()

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dvmjk
Ну тут уже про тренера написано-переписано - менять, без вариантов. Бестолковая хаотичная беготня, тут выделять кто хуже - ничего не дает.
Проигрывать командам с гораздо меньшим бюджетом и простым составом - сущее безобразие.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фёдоров
полностью согласен и какой на фиг вертикальный хоккей. Что-то вообще не видно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Ответ Max_ST
после такой игры, ребята всей командой должны сходить к батюшке в успенский собор. ибо что-то случилось.
Шо бы батюшка их кадилом отмудохал?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vatto
надо брать воробья пока свободен...и чемп наш...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Габорик
Повторюсь в ..дцатый раз - без тренеров, защиты и вратарей делать нечего :)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салават Юлаев
Вратарь у авы дно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dem
Только с матча пришёл.
Такой слабый и тупообразный в атаке не припомню даже.
Состав конечно тот ещё, ноунеймов хватает.
В концовке убрать вратаря при 5:1 это бред какой то.
На предсезонке надо такие моменты отрабатывать.
Вообщем нужны изменения и корректировки, с Антона Курьянова тоже надо спросить, кого он набрал или кого он позволил набрать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салават Юлаев
Ответ vatto
надо брать воробья пока свободен...и чемп наш...
Воробей уже во флориде
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
geath drips
Ответ Ыжык
Шо бы батюшка их кадилом отмудохал?
Почти как в омской команде "газмяс"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий