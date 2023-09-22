Шестеркин о своей первой реакции на лысого Панарина: «Я заплакал»

Шестеркин рассказал о своей первой реакции на лысого Артемия Панарина.

Форвард «Рейнджерс» минувшим летом радикально сменил имидж. Российский хоккеист расстался с длинными кудрявыми волосами и побрился налысо.

«Я заплакал», – сказал российский вратарь клуба из Нью-Йорка в ответ на вопрос о своей первой реакции на это.

У 31-летнего форварда осталось 3 года действия контракта с «Рейнджерс» с кэпхитом 11,64 миллиона долларов.

«Рейнджерс» опубликовали фото побрившегося налысо Панарина: «Новая эра»

Панарин побрился налысо – хоккеиста «Рейнджерс» сфотографировали в Коркино. Артемий пытается «убрать злые силы»