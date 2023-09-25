Форвард «Салавата» Шаров о 2:4 от «Ак Барса»: «При 0:3 уже поняли, что терять нечего, и в третьем периоде добавили»

Александр Шаров оценил поражение «Салавата Юлаева» от «Ак Барса» (2:4) в КХЛ.

– Мы знаем, что болельщики любят эти матчи, много внимания со всех сторон к ним. Задача была одна – выиграть. Сегодня, к сожалению, не получилось.

– Первые два периода были плохими. Почему?

– Как-то нераскованно играли. Может, боялись где-то немного. При счете 0:3 уже поняли, что терять нечего, и вот в третьем периоде добавили.

– Вторую и третью шайбу пропустили после потерь в своей зоне. С чем это связано?

– Индивидуальные ошибки. В принципе, они в каждом матче случаются. Просто « » наказал сразу же.

– Третий период был лучшим в этом сезоне?

– Он был бы им, если бы мы сравняли и выиграли. Есть еще куда развиваться и добавлять.

– Есть позитив? Казань четвертую забила после рикошета от Хафизуллина.

– Везение-невезение, мы пропустили голы. Позитив в том, что мы не сдались и продолжили играть. В третьем периоде показали, что можем, – сказал нападающий « ».