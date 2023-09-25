СКА обменяет Иванова в «Адмирал» на Серебрякова (Алексей Шевченко)

СКА обменяет Сергея Иванова в «Адмирал» на Никиту Серебрякова.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» .

Голкиперы не вошли в заявки команд на сегодняшний матч.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48.

В активе 3 матча, в которых он отбил 95,7% бросков при коэффициенте надежности 1,18.