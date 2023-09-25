СКА обменяет Иванова в «Адмирал» на Серебрякова (Алексей Шевченко)
СКА обменяет Сергея Иванова в «Адмирал» на Никиту Серебрякова.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Голкиперы не вошли в заявки команд на сегодняшний матч.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний Серебряков провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48.
В активе Иванова 3 матча, в которых он отбил 95,7% бросков при коэффициенте надежности 1,18.
Типа
- Давайте обмен, мы вам нашего запасного вратаря, а вы нам одну из своих главных звёзд.
- Ни слова больше, это то, о чем мы мечтали, по рукам!
а могли бы еще забрать Гутика и Фетисов Арену.
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