СКА обменяет Иванова в «Адмирал» на Серебрякова (Алексей Шевченко)

Теги СКА возможные переходы КХЛ Никита Серебряков Адмирал Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Сергей Иванов Хоккей

СКА обменяет Сергея Иванова в «Адмирал» на Никиту Серебрякова.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Голкиперы не вошли в заявки команд на сегодняшний матч.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний Серебряков провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48.

В активе Иванова 3 матча, в которых он отбил 95,7% бросков при коэффициенте надежности 1,18.

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40 комментариев

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Oleg Olegov
Интересно, как такие переговоры проходят?
Типа
- Давайте обмен, мы вам нашего запасного вратаря, а вы нам одну из своих главных звёзд.
- Ни слова больше, это то, о чем мы мечтали, по рукам!
+54
-1
+53
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Как дела на заводе
А игроков на Кубок Гагарина обменять сразу можно?))
+39
-2
+37
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Павел Вовченко
Ответ ftw2002@yandex.ru
А кому нужен этот обмен? Неужели Адмиралу? А где денежная компенсация? или типа равноценный обмен?
Адмирал никто не спрашивал. Его перед фактом поставили
+29
-1
+28
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Mihail1987
Очень разнозначный обмен! Вертят эту лигу как хотят
+24
-1
+23
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Рокко Сиффредди
по-божески.
а могли бы еще забрать Гутика и Фетисов Арену.
+24
-1
+23
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Габорик
Я в NHL-2004 примерно также команду собирал, и бюджет в минус уходил по итогам сезона. Правда все это с поправкой на то, что на тот момент мне было 13 лет :)
+17
-1
+16
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Сергей Кот
Ответ Как дела на заводе
А игроков на Кубок Гагарина обменять сразу можно?))
на денежную компенсацию)
+17
-1
+16
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Рокко Сиффредди
Ответ Oleg Olegov
Интересно, как такие переговоры проходят? Типа - Давайте обмен, мы вам нашего запасного вратаря, а вы нам одну из своих главных звёзд. - Ни слова больше, это то, о чем мы мечтали, по рукам!
очень просто
https://www.sports.ru/hockey/1115424803-admiral-i-gazprombank-stali-partnerami-sotrudnichestvo-pomozhet-klubu-.html
+9
-1
+8
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ftw2002@yandex.ru
А кому нужен этот обмен? Неужели Адмиралу? А где денежная компенсация? или типа равноценный обмен?
+9
-1
+8
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Кот24
И все равно вратарей дохрена. Сообщить надо Клоуну, что вратарей много не надо, это не полевые, их не требуется 20 человек на матч. Он наверно не в курсе, при просмотре матчей этого не объясняют
+8
-1
+7
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viktorpavlov70
Рома всё никак не нажрётся.
+7
-1
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Павел Вовченко
Хорошая карьера была у Никиты, жаль больше не заиграет
+7
-1
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Антон Насонов
Рома, да иди ты на ### (хрен) уже.
+6
-1
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Cbj Fan
Почему я не удивлена? Вы видели, чтобы так вели себя Ак Барс или ЦСКА?
+4
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dzenga 1
я думаю скоро в школах дети будут писать сочинение на тему: «Почему я ненавижу хоккейный СКА!»
+3
0
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ROS#
Если бы Морозов был честным человеком, то давно бы застрелился.
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sneguvkin
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Ответ Cbj Fan
Почему я не удивлена? Вы видели, чтобы так вели себя Ак Барс или ЦСКА?
Видели и похуже. Федотов не даст соврать
+8
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Андрей Михайлюк
Серебряков..Леха.. и тот не устоял перед Газпромом
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Rodgeras
Без конпенсации?
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ftw2002@yandex.ru
Это называется ослабить главного конкурента, в данном случае - за выход в плей-офф. А если серьёзно, то отдайте ему уже сразу Кубок, пусть другим не мешает проводить чемпионат России по хоккею)
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Ковид 07.10.52
Ограбление по-питерски..."Какая же дрянь, это ваша заливная рыба", для модернатора - это из х/ф.
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Артем Зырянов
Все в интересах матчей против Беларуси!
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Сергей Галынский
Зашквар какой-то
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Dr Gonzo
4-го по сути вратаря, с 8 играми в КХЛ на лучшего вратаря прошлого сезона. Вот ведь мастера менеджмента. Никто в лиге и близко не умеет так меняться.
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Михаил Вагин
у меня вот вопрос, нафига столько вратарей СКА? У них 4 вратаря уровня КХЛ, из которых один был основным в прошлом году у СКА, другой в Авто, и ещё один неплохо играл в Сочи, + к этим вратарям покупают лучшего вратаря прошлого сезона, если все здоровы, то зачем нужны 4 вратаря? из которых играть будет только один.
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