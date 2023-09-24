Венер Сафин: «На «Салават» грустно смотреть. У игроков нет остервенения, глаза не горят. Будто выходят не на матч, а на прогулку, причем после разгрузки вагонов с углем»

Венер Сафин раскритиковал игру «Салавата» на старте сезона-2023/24.

Экс-тренер команды высказался о том, стоит ли клубу сменить главного тренера.

«Знаете, не готов обсуждать вопрос в таком ключе, тут лучше обратиться к спортивному директору клуба Василию Чижову.

От себя могу сказать, что пока на «Салават» действительно довольно грустно смотреть, а тот же победный матч с «Ак Барсом» был, скорее, исключением из правил. Там еще и казанцы начудили, когда начали удаляться, а так, все шло к тому, что они должны были выигрывать.

Почему Козлов ставит команде такой хоккей? Так как это происходит уже второй год подряд, это может говорить только о том, что он верит в такую систему игры. На то он и главный тренер, чтобы определять тактику и план на матч.

Очень надеюсь, что мощи в атаке «Салавату» добавит новый канадский нападающий Джошуа Ливо, и команда начнет забиваться больше, чем 1,5 гола за игру.

С другой стороны, каждый тренер должен отталкиваться от имеющегося состава. Если есть мощная банда – это одно, можно играть и по бразильской системе. Но если сильного состава нет, то, соответственно, надо делать так, чтобы соперник забил как можно меньше, потому что это оставит возможность для победы даже при наличии средненького состава. Полагаю, Козлов исходит как раз из такого варианта, но при этом игра в обороне пока совсем не впечатляет.

Причем речь идет не о невынужденных ошибках, когда соперник заставляет ошибаться, а о каких-то непонятных для меня, как для игрока обороны в прошлом, вещах. То защитники идут в обыгрыш в своей зоне, то исполняют передачи подкидкой, которые перехватываются… Так в защите играть нельзя, это нонсенс! За такие ошибки команду и наказывают.

Что мне особо не нравится в игре «Салавата»? Удивительно, но у игроков нет какого-то остервенения, глаза не горят, как будто они выходят не на матч, а на какую-то прогулку, причем после разгрузки вагонов с углем. Такое чувство, что ребята не могут или не хотят закуситься с соперником.

Это очень бросается в глаза в сравнении с теми же « » или « », которые со средненьким составом бьются с любым соперником. Ведь можно проигрывать по-разному – если уж победить не в состоянии, то надо хотя бы «ноги откусить». А тут и обыграть не могут, и даже закуситься не хотят.

Понятно, что у команды могут быть проблемы с глубиной состава. Не исключаю и тот вариант, что на предсезонке тренерский штаб с чем-то промахнулся, и команда пока далека от идеала в физическом состоянии. Но это обычно проходит. Поэтому, надеюсь, у «Салавата» все наладится», – сказал экс-тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин.