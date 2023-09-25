Серебряков перейдет в СКА из «Адмирала» («Чемпионат»)
Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков продолжит карьеру в СКА.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Голкипер не вошел в заявку на сегодняшний матч против СКА. Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сообщил, что у Серебрякова «болезнь».
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний голкипер провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48.
Напомним, Серебряков был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.
У них 4 нормальных кипера. Теперь 5-й!
Ска можно понять и простить.