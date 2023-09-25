Серебряков перейдет в СКА из «Адмирала» («Чемпионат»)

Теги СКА возможные переходы КХЛ Никита Серебряков Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков продолжит карьеру в СКА.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Голкипер не вошел в заявку на сегодняшний матч против СКА. Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сообщил, что у Серебрякова «болезнь».

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний голкипер провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48.

Напомним, Серебряков был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.

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71 комментарий

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Stuff_91
Ну это уже не смешно
+64
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Dundee
Пылесос включился. Система,чего уж там 🤪
+45
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Bartez1986
5 вратарей, 17 защитников, 35 нападающих. Система она такая
+45
0
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Hitgoe Himgob
Ответ Stuff_91
Ну это уже не смешно
У нас не лига а позор какой-то
+45
-2
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_BoSToN_44
Ответ Кот24
5 вратарей... И как Клоун собирается ими жонглировать???
Сделает пятёрку из одних вратарей
+37
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Кот24
5 вратарей... И как Клоун собирается ими жонглировать???
+33
0
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Mihail1987
🤡
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Кот24
Ответ Bartez1986
5 вратарей, 17 защитников, 35 нападающих. Система она такая
Я за СКА болею, но он псих. Сгребать всех и вся. Причем в команде стабильного состава нет нихрена, да даже просто пары пятерок постоянных нет. Вот и сидим в заднице
+26
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ser7777
И потолок не помеха. Это не лечится.
+21
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Mihail1987
Зашквар полный. Нафиг такую лигу
+20
-1
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Hola Hola
Если Спартак когда-то называли "народной командой", то СКА - явный претендент на звание "антинародной". )
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Ыжык
Избалованный ребенок хочет новую игрушку, ничего нового.
+14
-1
+13
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Привет от старых штеблет
и попробуй возрози этому клоуну...сказал нужен такой то игрок и всё он уже в команде... позорище,а не лига
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neolag
Система не работает, нужно спасать Ромчика
+7
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Вячеслав Котов
Ответ Bartez1986
5 вратарей, 17 защитников, 35 нападающих. Система она такая
смысл системы всё захапать
+7
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Rodgeras
Просто дайте им во владение вечно КГ. Потолок? Не слышал.
У них 4 нормальных кипера. Теперь 5-й!
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Vladimir108
Вот она сущность сосиски🤮
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Igbin
Ответ _BoSToN_44
Сделает пятёрку из одних вратарей
Можно еще на большинство их всех выпускать.
+6
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Всё знаю
Ответ Spartakovec navsegda
Поправится Маттссон и ? Но, конечно, СКА без второго серьезного вратаря сложно будет за выход в плей-офф бороться. Можно понять)
Так соперники ещё выходят, лёд плохой, перелёты.
Ска можно понять и простить.
+6
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Кот24
Ответ Рокко Сиффредди
Как зачем? ближе к дому, в сильную команду. очевидно, на бóльшие, деньги. наверняка, его летом скинут в Сочи. но Сочи тоже не самый плохой вариант.
Ну как говорят, Матсон выбыл надолго, вот Клоун и дёрнул лучшего вратаря прошлого сезона. Но все равно, хоть убей, не пойму вратаря, который идет в команду, где и без него, есть как минимум 3 основных вратаря
+6
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oldgordon
Такое впечатление, что Ротенберг не имеет понятия, что делать с командой. Начал шарахаться из стороны в сторону. Одни просто имена не заиграют, если тренер не владеет ремеслом. Видимо просмотр игр НХЛ оказался неэффективен.
+5
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Azevedo51
Ситуация с Самоновым и Подьяпольским ничему не учит, теперь решили повторить с Серебряковым, который тащил Адмирал, но из-за давления без права на ошибку не выдержит в Питере и через пару месяцев сольют его в Сочи/Витязь.
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barbarian1991
Система настолько великая, что воспитала воспитанника (простите уж за тавтологию) дистанционно через всю страну.
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Dr Gonzo
5-й. 5-й вратарь. Сыграно 9 игр. И это при давно пробитом потолке. Красавцы. Ну или красавец.
+6
-1
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Александр Митраков
Цирк
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