Серебряков перейдет в СКА из «Адмирала» («Чемпионат»)

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков продолжит карьеру в СКА.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Голкипер не вошел в заявку на сегодняшний матч против . Главный тренер « » Леонид Тамбиев сообщил, что у Серебрякова «болезнь».

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний голкипер провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48.

Напомним, Серебряков был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.